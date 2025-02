Kan Alessio Castro-Montes nog een knappe transfer versieren? "Bij een van die clubs spelen zou geweldig zijn"

Ter gelegenheid van KAA Gent - Real Betis heeft de Spaanse pers gesproken met... Alessio Castro-Montes, de Belgisch-Spaanse vleugelspeler van Union Saint-Gilloise. Hij sprak onder andere over zijn dromen van La Liga.

Union staat donderdag tegenover Ajax, maar het is vooral om de verplaatsing van Real Betis naar Gent in de Conference League voor te bereiden dat de Spaanse media AS deze week contact heeft opgenomen met Alessio Castro-Montes.

Castro-Montes heeft meerdere seizoenen bij Gent heeft gespeeld, waar hij flinke stappen vooruit heeft gezet na zijn veelbelovende start bij KAS Eupen. De Union-speler kan dus de Planet Group Arena het beste presenteren aan Spanje. "Het is een van de mooiste stadions in België, de supporters van Betis zullen het geweldig vinden", verzekert hij aan AS.

Helaas wordt er verwacht dat het stadion maar halfvol zal zijn, ondanks het optimisme van Castro-Montes die denkt dat de sfeer "ongelooflijk" zal zijn deze donderdag. De voormalige Buffalo heeft ook de huidige vorm van Gent geanalyseerd.

"Gent heeft dit seizoen veel problemen gehad, vooral met blessures. Ze hebben net hun trainer ontslagen, dus we weten niet echt hoe ze zullen spelen. Maar ze hebben bijna niets te verliezen, en dat maakt ze gevaarlijk omdat de kwaliteit er wel is", schat Alessio Castro-Montes in. "Ik heb gespeeld met Danijel Milicevic. Hij is daar een icoon, als assistent kende hij de spelers ook heel goed."

Tenslotte heeft de vleugelspeler van Union zijn Spaanse roots aangekaart, wat hem misschien tot een kandidaat voor een transfer naar La Liga zou maken. "Dat is natuurlijk mijn droom. Mijn hele familie is fan van Real Madrid, omdat mijn oma uit Madrid komt. De tweede club is Gijon, mijn vader komt uit Asturië. Het zou geweldig zijn om daar of in Sevilla te spelen", besluit hij.