OH Leuven-legende met verleden bij Beerschot en Oostende getuigt: "Dreigtelefoons"

De nu 44-jarige Bjorn Ruytinx was een echt icoon van OH Leuven. El Toro speelde van 2004 tot 2014 bij de Leuvenaars, daarna speelde hij ook nog voor Oostende en Beerschot(-Wilrijk) alvorens uiteindelijk de schoenen aan de haak te hangen.

Bij Oostende en Beerschot was hij niet lang genoeg om echt een enorme stempel te drukken, maar bij OH Leuven zal iedereen hem altijd herinneren. Door zijn manier van spelen werd hij zowel op als naast het veld een echte cultheld.

Slag in het gezicht

Hij beleefde hoogtepunten en dieptepunten bij de Leuvenaars, met ook onder meer een promotie naar eerste klasse en veel meer. Er was ook het incident met Mehdi Carcela eind 2013.

Met een stevige tackle blesseerde hij toen de speler van Standard, die hem meteen op een slag in het gezicht trakteerde. In de nasleep van het verhaal gebeurden er echter nog veel ernstigere zaken.

Dreigtelefoons

"Mijn vrouw was toen net gestart met haar politieke carrière in onze stad. Haar nummer stond daardoor ergens online en dus kreeg ze toen dreigtelefoons", getuigde Bjorn Ruytinx daarover nu in MidMid.

"Ons huis werd 's nachts afgeplakt met politielinten en dat soort zaken. Echt wel lelijk en heftig. Meestal waren het Standard-supporters. Het was niet mijn beste periode. Dat pakte me wel, maar je recht de rug wel snel als je doorhebt dat het een spel is."