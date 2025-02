Mika Godts krijgt opvallende bijnaam van ploegmaat bij Ajax Amsterdam

Amsterdam houdt van Mika Godts. Onze landgenoot is een bijzonder geliefd speler bij Ajax.

Dat Mika Godts kon shotten, dat wisten ze in ons land al lang. En dat hadden ze in Nederland ook gezien. Onze landgenoot maakte een droomtransfer naar Ajax en hoopt er helemaal door te breken.

Want Godts is enorm geliefd, zowel bij zijn ploegmaten, het bestuur van de club als bij de supporters. Afgelopen weekend toonde hij tegen Go Ahead Eagles andermaal zijn kwaliteiten met een knappe assist voor Brian Brobbey.

Zijn statistieken liegen er alvast niet om. Met acht doelpunten en zes assists dit seizoen in alle competitie zet hij heel mooie cijfers neer.

Ploegmaat Bertrand Traoré, die in het verleden al bij topclubs als Chelsea en Aston Villa speelde, leert hem de kneepjes van het vak. De twee zitten naast elkaar in de kleedkamer. De Burkinees heeft zelfs een opvallende bijnaam voor Godts.

“Ik noem hem ‘Phéno’. Mika is un phénomène”, klinkt het bij Ajax TV. “Hij is een geweldige speler met ongelooflijke kwaliteiten", zijn de enorm lovende woorden over Godts.