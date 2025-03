Amadou Onana beschouwt voor op Club Brugge - Aston Villa en is vol lof voor opvallende speler van blauw-zwart

Hij is er zelf nog niet bij in Jan Breydel, want Amadou Onana is nog niet hersteld van een blessure. De speler staat wel dicht bij een terugkeer en zou van de partij moeten zijn voor de eerste bijeenkomst onder leiding van bondscoach Rudi Garcia.

Het is een belangrijke afspraak voor het Belgisch voetbal en Club Brugge. Deze dinsdagavond zal blauw-zwart Aston Villa ontvangen in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League.

Aston Villa geen favoriet?

Een ontmoeting waarbij Amadou Onana afwezig zal zijn, want hij is nog steeds herstellende van zijn hamstringblessure. De Rode Duivel heeft zich uitgesproken over deze dubbele confrontatie bij Het Laatste Nieuws en hij ziet The Villans niet per se als favorieten.

"Iedereen kent Club Brugge, we weten dat ze ons pijn kunnen doen. Aan onze kant hebben we veel wedstrijden gespeeld en het is moeilijk om altijd in topvorm te zijn."

Lof voor Hans Vanaken

Zeker voor Hans Vanaken heeft de middenvelder heel veel lof: "Hij is echt goed bezig. Hij speelt een van de beste seizoenen van zijn leven", klinkt het over de Gouden Schoen.

"Ik voel me elke dag beter. Ik heb al mijn eerste trainingen met de bal gehad. Unai Emery vraagt me hier om fysieke impact te brengen, maar het zou te simplistisch zijn om te zeggen dat dat mijn enige rol is", gaf hij verder nog aan. De Rode Duivels lijken haalbaar binnen enkele weken.