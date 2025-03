Het ontslag van Hasi had maar één reden: "Dan mag je in je blootje rondlopen"

Fred Vanderbiest neemt voorlopig de rol van hoofdcoach op zich bij KV Mechelen na het ontslag van Besnik Hasi. "Ik ben aan de club verbonden, dus ik kon moeilijk 'nee' zeggen", zegt hij. Zijn taak is duidelijk: de play-downs vermijden.

Hasi werd begin deze week ontslagen na de 1-0-nederlaag tegen Beerschot. “Dat is altijd een lastig moment”, reageert Vanderbiest in GvA. “Ik kwam heel goed overeen met Besnik. We waren heel close geworden. Maar ja, als de resultaten tegenzitten, weet je dat zoiets kan gebeuren.”

Niet alleen de tegenvallende prestaties speelden Hasi parten, maar ook zijn directe communicatie. “Besnik zegt altijd wat hij denkt”, zegt Vanderbiest. “Hij was op zijn eerste dag hier net dezelfde als op zijn laatste. Maar als de resultaten tegenvallen, wordt alles uitvergroot.”

Volgens Vanderbiest is perceptie in het voetbal cruciaal. “Als je wint, mag je in je blootje langs het veld lopen en niemand zegt iets. Maar als je verliest en plots in een trainingspak verschijnt, vragen ze zich af wat er met je scheelt. Dat is hoe de maatschappij nu werkt.”

Dit is niet de eerste keer dat Vanderbiest tijdelijk overneemt. In november 2023 verving hij ook al kort Steven Defour. “Ik doe het niet met tegenzin. Als dat zo was, had ik geweigerd. Voorlopig neem ik de laatste twee matchen en eventueel de play-offs voor mijn rekening.”

Wat er na het seizoen gebeurt, blijft onduidelijk. “Daarna zien we wel verder”, besluit Vanderbiest.