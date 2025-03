Courtois heeft nog iets te zeggen over uithaal Koen Casteels: "Dan moet je zwijgen" - Tielemans ook kritisch

Voor Thibaut Courtois aan de beurt kwam, mocht Youri Tielemans eerst een verklaring geven in naam van heel de spelersgroep. Daarbij werd ook het onderwerp Koen Casteels aangehaald. En het mag duidelijk zijn dat de gestopte doelman niet op de steun van zijn maats hoefde te rekenen.

Tielemans begon kort over hoe het hoofdstuk in de spelersgroep werd afgesloten. "We hebben gisteren een gesprek met Thibaut gehad en hij heeft daarbij zijn standpunt uitgelegd. Hij verklaarde hoe en waarom hij deze beslissing genomen had."

"De spelers hebben de dingen gezegd die op hun maag lagen en Thibaut heeft daarop geantwoord. We hebben dat aanvaard en nu willen we enkel samen vooruit."

Koen Casteels dropte vorige week wel nog een bom door te zeggen dat "heel wat spelers nog heel grote problemen met Courtois hadden". Hij kondigde daarbij ook aan dat hij stopte als international. "Ik kan Koen wel begrijpen, want hij was de nummer 1", aldus Courtois.

"Ik heb ook geen problemen met Koen. Ik had maar met één persoon problemen, niet met de spelers. Ik heb me gewoon weer beschikbaar gessteld. Ik weet niet waar Koen over praat als hij zegt dat er nog spelers zijn die er zo over denken. En als je niet het achterste van je tong laat zien, moet je zwijgen."

Het mocht ook duidelijk zijn dat Tielemans - in naam van de groep - ook niet gediend was met wat Casteels had verkondigd. “Die bom van Koen hadden we zeker niet nodig in deze situatie. Uiteraard is erover gesproken, maar het belangrijkste is dat Thibaut alles heeft kunnen uitklaren en zijn verhaal heeft kunnen doen."

"Het belangrijkste is dat hij beseft dat bepaalde zaken verkeerd zijn gevallen naar de spelersgroep toe, maar dat hij aangaf dat hij het zo niet had bedoeld.”