Rampweekend voor drie Rode Duivels: coach ontslagen na nieuwe klap

Er krijgen weer een paar Rode Duivels een nieuwe trainer. RB Leipzig heeft op zondag zijn coach ontslagen.

RB Leipzig verloor zaterdag met 1-0 van Borussia Mönchengladbach, waardoor ze op die manier ook over Leipzig naar de vijfde plaats springen in het klassement. Niet goed met oog op de Europese tickets dus.

Leipzig had meer schoten, meer balbezit, maar kon zijn kansen niet verzilveren. Maarten Vandevoordt mocht in doel starten en Loïs Openda in de spits. Arthur Vermeeren bleef 90 minuten lang op de bank zitten.

Twee weken geleden werd er nog gewonnen van Borussia Dortmund, maar de wisselvallige resultaten van het seizoen hebben nu toch de kop van hoofdcoach Marco Rose gekost. De club maakte het nieuws over zijn ontslag op zondag bekend.

"Gezien de ontwikkeling en het gebrek aan resultaten zijn we er echter vast van overtuigd dat we een nieuwe impuls nodig hebben voor de resterende wedstrijden om onze doelen voor het seizoen te bereiken", klinkt het bij Marcel Schäfer, Algemeen Directeur Sport.