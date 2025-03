Rudi Garcia waarschuwt Frankrijk voor de wedergeboorte van de Rode Duivels: "Jullie gaan voor het eerst verliezen"

De Rode Duivels hebben het noodzakelijke gedaan door degradatie in de Nations League te vermijden. Maar volgens Rudi Garcia valt er waarschijnlijk meer te halen uit deze twee wedstrijden tegen Oekraïne dan alleen het behoud.

In een competitie die vaak als kleurloos en saai wordt beschouwd, hebben de Rode Duivels ons afgelopen week getrakteerd op een van de meest spannende wedstrijden in jaren tegen Oekraïne. Een prestatie die bondscoach Rudi Garcia duidelijk goed beviel.

In een interview met Canal+ sprak Garcia over de twee confrontaties: "Het is geen opluchting, maar wel een gevoel van tevredenheid. In zekere zin geef ik de voorkeur aan dit scenario. In plaats van twee keer met 3-0 te winnen of na twee saaie 0-0 gelijke spelen uiteindelijk via penalty’s te zegevieren, zou ik liever 3-1 verliezen in de heenwedstrijd."

Volgens Garcia was het een belangrijke wedstrijd voor de komende maanden. "Ik weet dat er dingen zijn die verbeterd moeten worden, maar ik kan hierop voortbouwen om de spelers te laten zien wat ze niet moeten doen. En ik kan terugvallen op de terugwedstrijd om hen te laten zien dat er talent, teamgeest en drive in dit team zit. Er zat echt ziel in het spel tijdens de terugwedstrijd. Ik geloof dat dit een belangrijk moment kan zijn richting de kwalificaties voor het WK."

Kwalificatie voor WK 2026

De Franse coach wil deze energie gebruiken voor de kwalificaties naar het WK 2026. "We moeten goed beginnen in juni. Vooral omdat landen als Wales en Macedonië al twee wedstrijden hebben gespeeld en vier punten hebben verzameld. Dit zijn de eerste twee teams die we treffen. Juni is altijd een beetje speciaal."

Op een luchtige noot plaagden de Franse journalisten Garcia over een hypothetische België - Frankrijk finale op het WK. Zijn reactie? "Stop, jullie gaan voor het eerst verliezen. Ik ben Frans, maar wanneer ik België leid, ben ik het hoofd van het Belgische nationale team."