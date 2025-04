Bondscoach Rudi Garcia maakte zich zorgen om de Rode Duivels bij aankomst: "En dat was begrijpelijk"

Rudi Garcia, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, was vooral verrast door wat hij aantrof bij zijn spelersgroep na het teleurstellende EK in Duitsland. Wat hem meteen opviel, was het schrijnend gebrek aan vertrouwen bij de spelers, iets wat hij naar eigen zeggen had onderschat.

“Ze hadden vijf van hun zes laatste matchen verloren, er zat veel twijfel in die groep. En dat was begrijpelijk", blikt Garcia terug bij La Meuse. Het werd voor de Fransman dan ook meteen een van zijn prioriteiten: het herstellen van dat vertrouwen. Tijdens zijn eerste interlandweek werkte hij intens met de spelers aan hun geloof in eigen kunnen. “Ik heb geprobeerd hen te laten beseffen dat ze dit kunnen omkeren, dat ze nog altijd geweldige spelers zijn. En dat er ook veel talent zit te wachten om door te breken", aldus Garcia. De eerste wedstrijden van zijn ambtstermijn brachten meteen stof tot analyse. De tweede helft tegen Oekraïne, waarin België de controle verloor na de gelijkmaker, zag Garcia als een duidelijk waarschuwingssignaal. “Zoiets helpt mij om meteen te tonen wat fout ging, maar ook wat wél goed was. Dat contrast helpt om vooruitgang te boeken", legt hij uit. Toch ziet Garcia ook lichtpunten. Hij prijst de technische kwaliteiten en het offensieve potentieel van zijn ploeg. Zijn taak ziet hij vooral als het aanbrengen van duidelijke richtlijnen en het versterken van de groepscohesie. “Deze ploeg is in staat om grote dingen te doen, maar alleen als ze erin geloven – individueel én collectief.” In die zin was de eerste week volgens Garcia een nuttige kennismaking. Hij kon de groep testen, motiveren en stap voor stap weer opbouwen. “Het gaat erom dat ze opnieuw tonen aan de twaalf miljoen Belgen dat we op hen kunnen rekenen", zegt de bondscoach met overtuiging. De weg omhoog is volgens Garcia dus vooral mentaal. Als het vertrouwen terugkeert, volgt de rest. “Er zitten nog altijd grote spelers in deze kern, en er komt ook talent aan. Nu moeten we tonen dat de Rode Duivels opnieuw opstaan.”