Radja Nainggolan haalt snoeihard uit en trekt aan de alarmbel

Radja Nainggolan was na de kwalificatie voor de finale van de Promotion Play-offs bijzonder bijzonder hard voor de arbitrage. Hij deed een duidelijke oproep na de match tegen RWDM.

Lokeren-Temse speelt de finale van de Promotion Play-offs tegen Patro Eisden Maasmechelen. Er werd afgelopen weekend met 3-2 verloren van RWDM, maar door de 2-0 overwinning in de heenwedstrijd stootte de club door.

De Brusselaars kwamen 3-0 voor en dachten de situatie gekeerd te hebben. Maar dat was buiten Radja Nainggolan gerekend. Hij scoorde de 3-1, voor Ntamack er nog 3-2 van maakte helemaal op het einde.

Na afloop wou Nainggolan duidelijk nog wat kwijt over de arbitrage. "Ik wil even een oproep doen. Er is een VAR nodig voor alle play-off-wedstrijden voor eventuele promotie als deze. Iedereen is bezig over de ‘te grote’ stap tussen eerste nationale en 1B, maar het verschil tussen 1A en 1B is ook groot", zei hij volgens Het Laatste Nieuws.

"We worden hier bestolen op een bepaalde manier. De scheids raakte de bal aan, daarna was er hands en dan krijgen wij de 3-0 binnen. Stel dat we uitgeschakeld waren, dan sta je daar. Daarom moet er een VAR aanwezig zijn in de Challenger Pro League."

De middenvelder schuwde de grote uitspraken niet. "De ref was de hele tijd de show aan het stelen, maar bakte er geen ei van. We werden volgens mij bij twee van de drie doelpunten van RWDM bestolen, maar oké wij reageren op het veld en kunnen verdiend doorstoten. Als we 3-0 zouden verliezen, was het mede de schuld van de scheids. Dat zou ik niet kunnen accepteren", besloot Nainggolan.