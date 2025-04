📷 Lierse kondigt tweede zomertransfer aan en haalt jeugdinternational weg bij Duitse traditieclub

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lierse heeft met Yassin Hidraoui een tweede zomertransfer beet. De 18-jarige flankaanvaller komt over van het Duitse Schalke 04 en tekent zijn eerste profcontract op het Lisp.

Hidraoui werd geboren in Barcelona, maar begon zijn jeugdopleiding bij Eupen. Daar stond hij al snel bekend als een groot talent. Zijn potentieel bleef niet onopgemerkt, en in 2022 verhuisde hij naar het Duitse Schalke 04, waar hij uitkwam voor de U17 en later ook de U19.

Ondanks een nog lopend contract bij de Duitse club kiest Hidraoui nu bewust voor een terugkeer naar België. Bij Lierse tekent hij zijn eerste profcontract, met als doel zich op het hoogste niveau te tonen.

Hidraoui heeft een overeenkomst tot 2027 getekend op het Lisp. Hij wordt beschouwd als een veelbelovende versterking voor de aanvalslinie van de Pallieters.

De jonge flankaanvaller, die zowel de Belgische als Marokkaanse nationaliteit bezit, speelde in totaal meer dan 27 jeugdwedstrijden voor Schalke en scoorde daarin drie keer. Daarnaast werd hij ook opgeroepen voor de Marokkaanse nationale jeugdreeksen.

Tweede zomeraanwinst

Eerder wist Lierse zich al te versterken met Vincent De Vos. De rechterflankspeler, die overkomt van VK Tienen, tekende eveneens tot 2027 bij de Pallieters.