Vincent Kompany zet journalist op zijn nummer en kan niet geloven dat het hem opnieuw overkomt: "Al de tweede keer"

Soms laat het kortetermijngeheugen ons in de steek. Vincent Kompany moet vaststellen dat een titel met Burnley in Duitsland toch niet zoveel aanzien heeft.

Het Bayern München van Vincent Kompany maakt zaterdag de verplaatsing naar Leipzig. Dit weekend is een nieuwe kans voor Bayern om kampioen te worden. Vorig weekend deed Bayern zelf wel wat het moest doen door in eigen huis de maat te nemen van Mainz met 3-0. Door de zege van Leverkusen tegen Augsburg (2-0) is de titel nog niet binnen.

Komende zaterdag is er dus een nieuwe kans. Op zijn persconferentie in aanloop naar de partij bij Leipzig werd er bij Kompany gepolst naar de beleving bij hem. Eén van de vragen was: "Je hebt als speler meerdere titels gewonnen, maar heeft het een andere betekenis om als coach een titel te winnen?" Kompany moest er door beginnen lachen.

Promotie met Burnley

Het was toch wel even nodig om de Duitse journalist die deze vraag stelde te corrigeren. "Ik heb al een titel gewonnen als coach", verwijst hij naar zijn titel met Burnley in The Championship, waardoor de Engelse club kon promoveren naar de Premier League. In het volgende seizoen kon Kompany met Burnley echter niet het behoud afdwingen.

"We zijn eerste geëindigd en hebben dus de titel gepakt. Anders heb ik een titelparade gedaan in Burnley voor niets. Het is ongelofelijk. Het is al de tweede keer deze week, dat iemand zegt dat dit mijn eerste titel als coach kan worden", moet Kompany een opvallende vaststelling doen. De Bundesliga winnen is dan ook nog wel iets anders dan het winnen van The Championship.

Kompany kan tweede titel als trainer pakken

Maar juist is juist: Vincent Kompany kan dit weekend al voor de tweede keer in zijn prille trainerscarrière kampioen worden.