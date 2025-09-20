Nacer Chadli vertelt over zijn nieuwe leven als assistent-trainer: "Een logische stap"

Nacer Chadli vertelt over zijn nieuwe leven als assistent-trainer: "Een logische stap"

Nacer Chadli is tegenwoordig niet alleen analist, maar ook assistent-coach van de U18 van Standard. De voormalige Rode Duivel heeft gesproken over zijn keuze om te stoppen met voetballen en trainer te worden.

Nacer Chadli is sinds kort geen profvoetballer meer, maar heeft het voetbal geenszins vaarwel gezegd. Hij is onder meer analist bij rechtenhouder DAZN en sinds kort ook assistent-trainer bij de U18 van Standard.

Zijn nieuwe rol bevalt hem al bijzonder goed: "Ik voel me erg op mijn gemak in deze rol. Het was een logische stap voor mij, aangezien ik nog steeds gepassioneerd ben over voetbal. Als ik het niet meer kan spelen, probeer ik mijn passie over te brengen op de jongeren uit de jeugdopleiding waar ik zelf ben begonnen. Het is een heel ander beroep, wat best aangenaam is."

"Ik had niet nog een jaar door kunnen gaan," benadrukt hij tegenover Sudinfo. "Op fysiek vlak begon het te haperen. Vooral op het gebied van herstel na de wedstrijden was er een probleem."Het was een logische keuze."

Chadli moet wel nog de juiste diploma's behalen om op het hoogste niveau te coachen: "Ik ben bezig met mijn laatste jaar van de UEFA A-opleiding. Op termijn wil ik de pro-licentie behalen. Zodra ik die heb behaald, kan ik grotere ambities hebben."

De voormalige voetballer heeft naast zijn eerste stappen als trainer ook een nieuwe uitdaging te pakken bij DAZN. "Ja, ik had dat al een paar jaar in gedachten toen ik aan mijn opleiding begon. Er werd me gevraagd om analyses te doen voor televisie, ik heb ingestemd om het te proberen en het beviel me wel."


