Felice Mazzu is resoluut: "Hij is de toekomstige aanvaller van de Rode Duivels, de opvolger van Lukaku"

Foto: © photonews

Lucas Stassin is in bloedvorm bij Saint-Étienne. De jonge Belgische spits is beslissend wedstrijd na wedstrijd en trekt steeds meer aandacht. Sommigen zien in hem zelfs de opvolger van Romelu Lukaku.

De blessure van Romelu Lukaku aan het begin van het seizoen bij Napoli maakt alles ingewikkeld. Zijn club heeft hem nodig en de Rode Duivels moesten Michy Batshuayi oproepen als vervanger. Uiteindelijk speelde 'Batsman' geen enkele minuut.

Dat bood Loïs Openda de kans om zich te bewijzen bij de nationale ploeg. Maar de aanvaller kon niet overtuigen tegen Liechtenstein en bleef op de bank tegen Kazachstan tijdens de kwalificaties voor het WK 2026.

Stassin

Bij Saint-Étienne stapelt Lucas Stassin de sterke prestaties op. De jonge spits maakt indruk in de Ligue 2. Ondanks de degradatie vorig seizoen wilde de club hem niet laten vertrekken.

In zijn drie laatste competitiewedstrijden scoorde Stassin vier keer en gaf hij één assist. Dat blijft niet onopgemerkt, zowel in België als in Frankrijk. Felice Mazzu, voormalig coach in de Pro League, steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

Perbet

“Stassin doet me een beetje denken aan Jérémy Perbet", vertelt hij bij Sacha Tavolieri. "Lucas heeft hetzelfde gevoel, hij weet waar hij moet staan. Het is een atypisch profiel. Hij kan de bal bijhouden, diepte brengen, scoren met links, met rechts, met het hoofd… Hij kan alles. Voor mij is hij de toekomstige spits van de Rode Duivels.”

Volg Amiens - Saint-Etienne live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (23/09).

