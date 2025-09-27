🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maxim De Cuyper maakte deze zomer de overstap naar Brighton. Tegen Chelsea kroonde de linksachter zich tot matchwinnaar door in blessuretijd zijn eerste Premier League-doelpunt te scoren.

Maxim De Cuyper speelde zich de afgelopen jaren flink in de kijker in de Jupiler Pro League. Deze zomer versierde hij een mooie transfer naar de Premier League.

Brighton nam hem voor 20 miljoen euro over, al kan dat bedrag na bonussen nog oplopen tot 23 miljoen euro volgens Transfermarkt. Hij begon meteen als basisspeler tijdens de eerste speeldag tegen Fulham.

Maxim De Cuyper opent zijn rekening in Engeland

Tegen Bournemouth raakte de flankverdediger geblesseerd nadat hij tegen een reclamebord botste. Na één wedstrijd afwezigheid was hij er dit weekend weer bij tegen Chelsea.

The Blues kwamen na 24 minuten op voorsprong via Enzo Fernandez. Na de rust pakte Chalobah rood, en toen kwam de machine van Brighton pas echt op gang. In minuut 77 scoorde Welbeck de gelijkmaker.

En toen kwam het grote moment voor De Cuyper. De 24-jarige Belg kopte in minuut 90+2 de 1-2 tegen de touwen. Nadien beslite Welbeck de partij door er 1-3 van te maken. De Cuyper opent op deze heerlijke manier dus zijn rekening in de Premier League. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Chelsea
Brighton
Maxim De Cuyper

Meer nieuws

LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo Live

LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo

20:42
Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

20:30
LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo Live

LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo

20:07
Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

20:16
Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

20:00
Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

19:00
"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

18:00
Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

18:30
12
Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

17:55
RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

17:59
1
Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

17:30
Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

17:00
3
Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

16:30
Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

16:00
1
RSC Anderlecht doet goede zaak in Lotto Super League met knappe zege bij Club Brugge

RSC Anderlecht doet goede zaak in Lotto Super League met knappe zege bij Club Brugge

16:45
De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

15:30
8
🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

14:53
3
Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

14:30
Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

14:00
Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

13:30
Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

13:00
3
Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

12:50
Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

12:20
Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

12:00
1
Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

11:30
Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

11:20
Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

11:10
1
Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

11:00
Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

10:50
6
Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken" Reactie

Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken"

10:15
Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

10:30
3
Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

10:15
Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

10:01
Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

09:30
1
Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

09:00
Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

08:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 6
Brentford Brentford 3-1 Manchester United Manchester United
Chelsea Chelsea 1-3 Brighton Brighton
Manchester City Manchester City 5-1 Burnley Burnley
Crystal Palace Crystal Palace 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Leeds United Leeds United 2-2 Bournemouth Bournemouth
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 21:00 Wolverhampton Wolverhampton
Aston Villa Aston Villa 28/09 Fulham Fulham
Newcastle United Newcastle United 28/09 Arsenal Arsenal
Everton Everton 29/09 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Standard - Club Brugge: 1-2 patje teppers patje teppers over Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem? Joe Joe over Union SG - Westerlo: - Joe Joe over Anderlecht - Standard: - Don Doumbia Don Doumbia over Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet Don Doumbia Don Doumbia over Zulte Waregem - Antwerp: 2-0 Nelvafrel Nelvafrel over De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde Andreas2962 Andreas2962 over Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit" Andreas2962 Andreas2962 over Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage? Swakke25 Swakke25 over Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved