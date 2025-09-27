🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

Maxim De Cuyper maakte deze zomer de overstap naar Brighton. Tegen Chelsea kroonde de linksachter zich tot matchwinnaar door in blessuretijd zijn eerste Premier League-doelpunt te scoren.

Maxim De Cuyper speelde zich de afgelopen jaren flink in de kijker in de Jupiler Pro League. Deze zomer versierde hij een mooie transfer naar de Premier League.

Brighton nam hem voor 20 miljoen euro over, al kan dat bedrag na bonussen nog oplopen tot 23 miljoen euro volgens Transfermarkt. Hij begon meteen als basisspeler tijdens de eerste speeldag tegen Fulham.

Maxim De Cuyper opent zijn rekening in Engeland

Tegen Bournemouth raakte de flankverdediger geblesseerd nadat hij tegen een reclamebord botste. Na één wedstrijd afwezigheid was hij er dit weekend weer bij tegen Chelsea.

The Blues kwamen na 24 minuten op voorsprong via Enzo Fernandez. Na de rust pakte Chalobah rood, en toen kwam de machine van Brighton pas echt op gang. In minuut 77 scoorde Welbeck de gelijkmaker.

De Cuyper is van goudwaarde voor Brighton! 🇧🇪💛 pic.twitter.com/2iOdbyuHLh — Play Sports (@playsports) September 27, 2025

En toen kwam het grote moment voor De Cuyper. De 24-jarige Belg kopte in minuut 90+2 de 1-2 tegen de touwen. Nadien beslite Welbeck de partij door er 1-3 van te maken. De Cuyper opent op deze heerlijke manier dus zijn rekening in de Premier League.