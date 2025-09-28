Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender"

Lamine Yamal, de 18-jarige sensatie van Barcelona, blijft zowel op als naast het veld voor opschudding zorgen. Fati Vázquez, de 30-jarige influencer en ex van Yamal, deed in een podcast een boekje open over het liefdesleven van de jonge aanvaller.

“We hadden het goed samen, maar ik had niet verwacht dat de relatie openbaar zou worden”, vertelt Vázquez. Ze zegt dat ze acht maanden met Yamal aan het praten was voordat ze elkaar zagen in Sicilië, waar ze samen op een jetski gingen.

Opvallend is dat Yamal volgens Vázquez al op 11-jarige leeftijd contact met haar zocht. “Ik vermoed dat hij een fan van mij was. Voor hem was ik waarschijnlijk gewoon iemand die hij van zijn lijstje wilde afvinken.”

Ex heeft ook kritiek op zijn nieuwe vriendin

De influencer haalde vooral uit naar het nogal losbollige liefdesleven van Yamal. “Voordat hij met mij uitging, was hij de dag ervoor met een ander meisje op pad. Zijn zaakwaarnemer houdt letterlijk een agenda bij van de meisjes met wie hij uitgaat. Hij heeft een vrouwenkalender.”

Intussen heeft Yamal een nieuwe vriendin, de Argentijnse rapster Nicki Nicole. Vázquez is kritisch over deze relatie: “Ik denk dat hij echt heel erg verliefd is, maar zij niet. Het lijkt meer om zijn naam en faam te draaien dan om echte liefde.”

Ondanks alle aandacht voor zijn privéleven, blijft Yamal een van de meest besproken talenten in Europa. Zijn veldprestaties worden nauwelijks overschaduwd door de geruchten, maar de verhalen over zijn liefdesleven blijven media en fans bezighouden.