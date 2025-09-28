Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

Liverpool verloor zaterdag voor het eerst dit seizoen. De Reds kwamen niet verder dan 2-1 op het veld van Crystal Palace.

Liverpool kende een uitstekende start van het seizoen. De mannen van Arne Slot wonnen de eerste vijf competitiewedstrijden en stonden daarmee alleen aan de kop van het klassement.

Doelpunt in het slot

Zaterdagavond struikelde Liverpool over de zesde horde. Crystal Palace was thuis te sterk voor de huidige kampioen van Engeland. Dankzij een doelpunt in de absolute slotfase van de wedstrijd bleef Liverpool met nul punten achter.

De teleurstelling was groot bij de spelers van Liverpool. "Ik ben teleurgesteld over het verlies, maar vooral over de manier waarop we ermee zijn omgegaan", sprak aanvoerder Virgil van Dijk na de wedstrijd bij The Athletic.

"Kalm blijven"

"Ik denk nog niet dat we ons zorgen moeten maken, maar het moet wel echt snel beter. De grootste uitdaging is nu om kalm te blijven. Iedereen in deze ploeg weet wat we beter kunnen doen", vulde de Nederlander aan.

Dinsdag neemt Liverpool het in de Champions League op tegen Galatasaray. Op de eerste Europese speeldag won Liverpool thuis tegen Atlético Madrid dankzij het winnende doelpunt van Van Dijk.