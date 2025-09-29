🎥 Hugo Cuypers opnieuw aan het kanon terwijl René Weiler zwaarste nederlaag uit trainerscarrière lijdt

🎥 Hugo Cuypers opnieuw aan het kanon terwijl René Weiler zwaarste nederlaag uit trainerscarrière lijdt
Foto: © photonews

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is de MLS al in volle gang. Met zeer uiteenlopende resultaten voor de Belgische spelers die vannacht in actie kwamen.

Hugo Cuypers heeft de weg naar het doel weer gevonden met Chicago. Na twee doelpuntloze wedstrijden heeft de Luikenaar vannacht zijn 17e goal van het seizoen gescoord tegen Columbus.

Terwijl zijn team met slechts één doelpunt voorstond, verdubbelde Cuypers de voorsprong twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met een subtiel stiftje voorbij de uitkomende keeper. Dit zorgde voor de uiteindelijke score: Chicago wint met 2-0 en stijgt naar de negende plaats in het klassement van de Eastern Conference.

Cuypers lacht, Benteke huilt

Philip Zinckernagel, Hugo Cuypers en hun teamgenoten zijn nog steeds in de race om de Play-offs te bereiken, gereserveerd voor de eerste negen in het klassement. Cuypers staat nu in de top 5 van de beste doelpuntenmakers in de MLS, maar ligt nog ver achter op de 24 goals in 24 wedstrijden van een zekere Lionel Messi.

De situatie is veel minder rooskleurig voor Christian Benteke. DC United werd namelijk met 0-6 weggespeeld door koploper Philadelphia. Big Ben werd na iets meer dan een uur vervangen door zijn coach René Weiler.

De voormalige coach van Anderlecht (die bij deze gelegenheid de grootste nederlaag uit zijn trainerscarrière heeft geleden) zit in zwaar weer. DC United heeft slechts 2 van zijn laatste 21 MLS-wedstrijden gewonnen (een reeks die begon voor de komst van de Zwitser) en staat onderaan in het klassement.

