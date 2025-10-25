'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger'

Club Brugge speurt continu de markt af naar mogelijke versterkingen. Daarbij is het nu ook uitgekomen in Duitsland, waar het wil toeslaan bij Hoffenheim. Er zijn wel kapers op de kust uit Duitsland én Italiê.

Club Brugge zou een van de ploegen zijn die heil zien in Amaimouni-Echghouyab, een 20-jarige Marokkaanse winger die geboren werd in het Spaanse Vic en zijn hele carrière in Duitsland al speelt.

De jonge Amaimouni-Echghouyab komt uit de jeugd van Rot-Weiss Essen en Bielefield en kwam via Erkenschwick bij Hoffenheim terecht.

Club Brugge aast op winger van Hoffenheim

Daar maakt hij momenteel het mooie weer bij de B-ploeg. In elf wedstrijden was hij al goed voor zes goals en twee assists, waardoor zijn marktwaarde volgens Transfermarkt ondertussen is gestegen naar een half miljoen euro.

🚨🔥 EXCL | Como are among many clubs tracking Ayoube Amaimouni-Echghouyab closely.



The 20yo Hoffenheim II winger - standout this season with 6G & 2A and a free agent in June - has also drawn concrete interest from Bayer Leverkusen and Club Brugge.



🔗 https://t.co/Oqp3q0uyfp pic.twitter.com/W6vlT5Mc17 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 24, 2025

En dus is Club Brugge op de proppen gekomen voor hem. Blauw-zwart zou hem nadrukkelijk op de radar hebben staan en op de voet aan het volgen zijn.

Of hij naar Jan Breydel zal komen? De winger heeft een aflopend contract in de zomer van 2026 en is zo een interessant profiel. Ook onder meer het Italiaanse Como en het Duitse Bayer Leverkusen zouden dat ook hebben ingezien.