🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

Na afloop van de Clasico tussen Real Madrid en FC Barcelona ontstond er commotie op het veld. Een woordenwisseling tussen Thibaut Courtois en Lamine Yamal escaleerde, met meerdere gele en rode kaarten tot gevolg. De nasleep van de wedstrijd overschaduwde de sportieve prestatie.

Incident na rode kaart voor Pedri

In de slotfase van de wedstrijd kreeg Pedri zijn eerste rode kaart uit zijn carrière. Dat leidde tot spanningen tussen de spelersbanken van beide ploegen. Na het laatste fluitsignaal zette de ruzie zich voort op het veld. Real Madrid had de wedstrijd met 2-1 gewonnen, maar de gemoederen bleven verhit. Dani Carvajal had vooraf al aangegeven dat hij Yamal wilde aanspreken over eerdere uitspraken van het jonge talent.

Yamal had beweerd dat Real Madrid “altijd liegt en bedriegt.” Die uitlatingen lagen gevoelig bij de tegenpartij. Carvajal, ploeggenoot van Yamal bij de Spaanse nationale ploeg, zou “Je praat te veel, praat nu dan” geroepen hebben.

Tijdens de nasleep van de wedstrijd raakte ook Thibaut Courtois betrokken bij het incident. Hij weesmet zijn vingertje naar Yamal. De doelman wees hem terecht, wat leidde tot een fysieke reactie van de jonge aanvaller.

Yamal moest door ploeggenoten worden tegengehouden. Volgens liplezers zou hij Courtois hebben toegesproken met de woorden: “We zien elkaar buiten.” En daar bleef het niet bij.





Meerdere sancties na opstootjes

De scheidsrechter deelde na afloop van de wedstrijd zeven kaarten uit. Real-reservekeeper Andriy Lunin kreeg een rode kaart. Daarnaast kregen Rodrygo, Vinícius Júnior, Eder Militão, Fermín López, Alejandro Balde en Ferran Torres een gele kaart.