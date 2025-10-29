Kevin De Bruyne is geopereerd in België: dit heeft topkinesist Lieven Maesschalk te zeggen

Kevin De Bruyne liep tegen Inter een zware hamstringscheur op en werd woensdag succesvol geopereerd in Deurne. Nu start de Rode Duivel zijn revalidatie onder begeleiding van Lieven Maesschalck.

Kevin De Bruyne liep vorig weekend een zware blessure op tegen Inter Milan. De middenvelder van Napoli benutte een strafschop, maar viel uit met een hamstringblessure.

Al snel bleek dat het erg was. Nadat hij werd vervangen kwam KDB na een tijdje terug met krukken, om de wedstrijd uit te kijken. Het ging om een ernstige scheur in de hamstring.

Kevin De Bruyne is succesvol geopereerd

Dan kan er gekozen worden om het zo te laten genezen, maar er kan ook geopteerd worden voor een operatie. En dat is wat De Bruyne deed. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in het ziekenhuis van Deurne.

Nu zal de Rode Duivel revalideren bij Lieven Maesschalk. Bij Het Laatste Nieuws liet hij al weten dat alles perfect is verlopen, al zal De Bruyne het ziekenhuis vandaag nog niet verlaten. Hij zal naar schatting zo'n 3 tot 5 maanden out zijn.





"De bedoeling is uiteraard dat hij weer top wordt. Hoe we dat gaan aanpakken? Dat weten we nu nog niet. Morgen gaan we bespreken hoe de revalidatie er precies zal uitzien. Maar de operatie is naar wens verlopen", zegt Maesschalk.