Schandaal in Turkije: meer dan honderd profs - waaronder international - geschorst voor illegale gokpraktijken

Het Turkse voetbal davert op zijn grondvesten. De disciplinaire raad van de Turkse voetbalbond (TFF) heeft 102 spelers, waaronder 25 uit de hoogste klasse, schuldig bevonden aan illegale gokactiviteiten. De opgelegde schorsingen variëren van 45 dagen tot maar liefst twaalf maanden.

De omvang van het schandaal is ongezien. Eerder deze week maakte de TFF al bekend dat liefst 1.024 spelers, vooral uit lagere divisies, verdacht werden van gokmisdrijven. Het onderzoek heeft nu geleid tot de eerste reeks straffen, maar het lijkt slechts het topje van de ijsberg.

Twee spelers van Galatasaray

Onder de gesanctioneerden bevinden zich ook enkele bekende namen. Eren Elmali, international bij Galatasaray, kreeg een schorsing van 45 dagen. Zijn ploegmaat Metehan Baltaci werd negen maanden buitenspel gezet. Elmali gaf toe dat hij bijna vijf jaar geleden gegokt had, toen hij nog in de vierde klasse actief was.

De zwaarste straf ging naar de Senegalees Alassane Ndao, eveneens uit de Turkse hoogste afdeling. Hij mag een volledig jaar niet spelen. In de tweede klasse nam Amedspor ondertussen afscheid van vijf spelers die bij de affaire betrokken bleken.

Diepgeworteld probleem

Of sommige van de 102 veroordeelde spelers ook op hun eigen wedstrijden hebben ingezet, is nog niet duidelijk. De TFF houdt die informatie voorlopig achter om het lopende gerechtelijke onderzoek niet te hinderen.

Het is niet de eerste keer dat het Turkse voetbal wordt opgeschrikt door gokproblemen. Eind oktober werden al 149 scheidsrechters geschorst om dezelfde reden, waarvan zes intussen in voorlopige hechtenis zitten. De Turkse bond spreekt van “een diepgeworteld probleem” dat het vertrouwen in het voetbal ernstig schaadt.