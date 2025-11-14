Spanningen bij Napoli: Lukaku speelt cruciale rol in conflict rond Antonio Conte

Spanningen bij Napoli: Lukaku speelt cruciale rol in conflict rond Antonio Conte
Foto: © photonews
De werkwijze van Antonio Conte wordt niet door iedereen in de kleedkamer van Napoli gedragen. Zijn aanpak ligt intern onder vuur, maar hij krijgt wel de steun van voorzitter Aurelio De Laurentiis én... Romelu Lukaku, die geblesseerd is maar nog altijd veel invloed heeft binnen de groep.

In de Serie A begon Napoli het seizoen sterk, maar daarna liep het plots allemaal mis. Na een zware nederlaag op het veld van PSV in de Champions League volgde ook een verliespartij tegen Bologna, waardoor de ploeg is weggezakt naar de vierde plaats.

De ploeg uit het Diego Armando Maradona-stadion staat wel maar twee punten achter op koplopers Inter en AS Roma, maar intern is de sfeer minder stabiel. De werkwijze van Antonio Conte wordt steeds vaker in vraag gesteld.

Romelu Lukaku tempert de spanningen tussen spelers en Conte

Deze week besloot Conte een stap terug te zetten en niet meer op de trainingen te verschijnen, die nu geleid worden door zijn assistenten. Toch blijven zijn methodes merkbaar aanwezig en blijven ze bij meerdere spelers wrevel veroorzaken.

Volgens de Italiaanse krant La Repubblica heeft Conte zijn trainingsregime niet aangepast, ondanks zijn afwezigheid en de interlandbreak. Er staan nog steeds twee trainingen van minstens drie uur per dag op het programma. Voor sommige spelers is dat te intens, en volgens het blad beperkt Conte bovendien sterke mate hun privéleven.

Ondanks de aanhoudende spanningen zou Romelu Lukaku bijna terug zijn. La Repubblica meldt dat hij een cruciale rol speelt als buffer om de fricties tussen spelersgroep en staf te verzachten. Voorzitter Aurelio De Laurentiis blijft volledig achter zijn coach staan, die zijn Rode Duivel mogelijk al begin december terug krijgt.

