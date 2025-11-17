Een groep van 23 Belgen opgepakt door de politie voor wedstrijd in Nederland

Foto: © photonews

Afgelopen zaterdag, voor de wedstrijd tussen Willem II en FC Emmen, zijn 23 Belgische supporters aangehouden in de omgeving van het stadion. Hun gedrag werd door de lokale politie als "risicovol" beoordeeld.

In België heeft de internationale onderbreking betrekking op de professionele competities: de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League, die dit weekend dus stil lagen.

Dit was niet het geval bij onze Nederlandse buren, waar alleen de Eredivisie een pauze inlast. In de tweede divisie gingen de wedstrijden dit weekend normaal door.

Een kans voor Belgische supporters, die verbonden zijn met een Nederlandse club of gewoon dol zijn op "Groundhopping", om de grens over te steken en een wedstrijd van de Eerste Divisie bij te wonen. Dat is wat een groep van 23 Belgen deze zaterdag heeft gedaan.

Aangehouden voor het stadion van Willem II

Verbonden met FC Emmen, gingen zij naar het stadion van Willem II om de wedstrijd tussen de twee clubs (1-1) bij te wonen. Echter, voegt Omroep Brabant toe, hun gedrag op de parkeergarage van het stadion werd als risicovol beoordeeld.

Toen veiligheidsagenten en stewards de groep naderden om enkele vragen te stellen, zouden meerdere individuen zich hebben opgewonden en zijn gaan schreeuwen. "Volgens de politie was hun gedrag vergelijkbaar met dat van eerdere incidenten met soortgelijke groepen, waarna hen destijds de toegang tot het stadion was geweigerd", verduidelijkt de Nederlandse krant.

Om elke escalatie te voorkomen, omsingelde de lokale politie de groep Belgische supporters en bracht hen naar het dichtstbijzijnde bureau, omdat hun gedrag "een risico voor de openbare orde inhield of ongepast was". Na het doen van hun verklaringen en het betalen van een boete, konden de supporters pas ver na het laatste fluitsignaal naar huis terugkeren.

