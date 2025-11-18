OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details

OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details
Foto: © photonews
Word fan van Norwich City!

Philippe Clement keert terug als trainer. De 51-jarige Belg is door Norwich City aangesteld als nieuwe hoofdcoach, waar hem een zware reddingsoperatie in de Championship wacht.

Deze ochtend kwamen er plots berichten naar buiten dat Philippe Clement de nieuwe trainer van Norwich City zou worden. Enkele uren later bevestigde de Engelse tweedeklasser zijn komst.

"Norwich City is verheugd om de aanstelling van Philippe Clement als nieuwe hoofdcoach bekend te maken. De 51-jarige Belg heeft een contract getekend tot de zomer van 2029", laat de club weten via haar officiële kanalen.

Philippe Clement is weer coach

Stephan Van Der Heyden, die ook al zijn assistent-trainer was bij Rangers FC, vergezelt hem bij zijn nieuw avontuur. Later wordt bekendgemaakt welke andere stafleden Clement naast zich krijgt.

Sinds zijn ontslag bij Rangers is het zijn eerste nieuwe avontuur, en het zal meteen een héél lastige opdracht worden. Norwich City begon namelijk ongelooflijk slecht een het seizoen in de Championship.

De club staat na 15 speeldagen op de 23e plaats (voorlaatste) met slechts 9 punten. Alleen Sheffield Wednesday doet slechter met... -4 punten. Clement is in België vooral bekend van zijn periodes bij Club Brugge en KRC Genk, waarmee hij allebei kampioen werd.

"De aanstelling van Philippe en Stephan is onder voorbehoud van goedkeuring door de FA en EFL, evenals het verkrijgen van werkvergunningen", schrijft de club nog.

The Championship

 Speeldag 16
Preston North End Preston North End 21/11 Blackburn Blackburn
Bristol City Bristol City 22/11 Swansea Swansea
Coventry City Coventry City 22/11 West Bromwich West Bromwich
Charlton Athletic Charlton Athletic 22/11 Southampton Southampton
Derby County Derby County 22/11 Watford Watford
Oxford Utd Oxford Utd 22/11 Middlesbrough Middlesbrough
Ipswich Town Ipswich Town 22/11 Wrexham Wrexham
QPR QPR 22/11 Hull City Hull City
Leicester City Leicester City 22/11 Stoke City Stoke City
Birmingham City Birmingham City 22/11 Norwich City Norwich City
Portsmouth Portsmouth 22/11 Millwall Millwall
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 23/11 Sheffield United Sheffield United

