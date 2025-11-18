Wedstrijd in ons land loopt volledig uit de hand: speler meteen ontslagen na duw aan ref

Wedstrijd in ons land loopt volledig uit de hand: speler meteen ontslagen na duw aan ref
De wedstrijd tussen SK Aaigem en KVC Eendracht Nieuwerkerken werd dit weekend niet volledig uitgespeeld. Halfweg de tweede helft liep het volledig uit de klauwen en dus werd de wedstrijd stilgelegd. Een speler is meteen ontslagen door zijn team.

SK Aaigem en KVC Eendracht Nieuwerkerken wilden er een leuke wedstrijd van gaan maken in Vierde Provinciale E Oost-Vlaanderen. De wedstrijd werd afgelopen zondag uiteindelijk echter niet uitgespeeld.

Wedstrijd wordt gestaakt halfweg de tweede helft

Aaigem staat op een knappe vijfde plaats in het klassement, Nieuwerkerken staat tiende maar kon met een overwinning de kloof op de subtop dichten. En dus werd het een wedstrijd op het scherpste van de snee.

Halfweg de tweede helft liep het bij een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg echter helemaal uit de klauwen. Sahl Abumatar ging volgens Het Nieuwsblad na een overtreding neus aan neus staan met een speler van de tegenpartij en gaf in het tumult een duw aan de scheidsrechter.

Bestuur stuurt speler meteen de laan uit

De speler kreeg eerder al een voorwaardelijke straf voor agressief gedrag en moet nu dus opnieuw voor de KBVB verschijnen. Zijn club heeft hem ondertussen meteen ontslagen.

"Ik sta volmondig achter het bestuur, dat hem meteen de laan uitstuurde. Ook al betekent dat een kwaliteitsverlies nadat hij vorig seizoen goed was voor vijftien goals. Door zijn gedrag konden we de match niet uitspelen", aldus coach Tim Lemmens van Eendracht Nieuwerkerken.

