'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

Erling Haaland blijft onstuitbaar dit seizoen, met alweer 22 doelpunten in 19 matchen. PSG ziet in hem dé topprioriteit voor komende zomer en bereidt volgens Fichajes een recordbod voor.

Erling Haaland wordt door velen gezien als de beste spits ter wereld op dit moment. De Noorse krachtpatser zit dit seizoen weer aan 22 doelpunten in 19 wedstrijden. Ongelooflijke cijfers.

Voor iedere club ter wereld zou hij een serieuze versterking zijn. Eén Europese topclub zou nu ook effectief durven dromen van zijn komst. PSG zou hem als topprioriteit zien voor de zomermercato.

Er zullen aanvallers vertrekken, terwijl Luis Enrique vindt dat Haaland perfect in het plaatje past. Hij zou er kunnen samenspelen met Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola en Doué, die hem dan allemaal kunnen bedienen vanop de flank.

PSG wil ongezien hard uitpakken voor Haaland

Fichajes meldt nu zelfs dat de club uit Parijs een ongezien bod van 200 miljoen euro voorbereidt. De club wil opnieuw een soort boegbeeld, waarover het nu niet meer beschikt sinds het vertrek van Kylian Mbappé.

Maar Manchester City laat zich niet gek maken door het geld: de club wil Haaland graag houden en denkt niet aan een transfer. Het medium meldt wel dat als Haaland zelf druk zet en aanstuurt op een transfer, er ruimte is voor onderhandelingen. Dat houdt de hoop in Parijs levend.