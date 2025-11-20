Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

Achraf Hakimi kroonde zich tot Afrikaans Voetballer van het Jaar. De PSG-ster haalde het van Mo Salah en Victor Osimhen, na een seizoen waarin hij zowat alles won met de Parijzenaars.

Achraf Hakimi is verkozen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar. Hij haalde het van de andere finalisten, Mo Salah en Victor Osimhen (ex-Charleroi). Het is een bekroning voor zijn fantastisch jaar met PSG.

De 27-jarige flankaanvaller won met de club uit Parijs nagenoeg alles wat er te winnen viel. PSG werd landskampioen, won de Franse Beker, de Champions League en de Supercup.

Het kan moeilijk beter, al verloor de club wel de finale van het WK voor clubs tegen Chelsea. Hakimi volgt op deze manier Ademola Lookman op, die afgelopen jaar de prijs in ontvangst mocht nemen.

De eerste verdediger sinds 1973

Opvallend: Hakimi is de eerste verdediger sinds 1973 die Afrikaans Voetballer van het Jaar wordt. De Congolees Bwanga Tshimen werd toen verkozen.

Hakimi is regelmatig kapitein bij PSG, al is de in Madrid geboren Marokkaan momenteel out met een blessure. Die liep hij op tegen Bayern München in de Champions League, na een fout waar Luis Diaz rood voor kreeg.