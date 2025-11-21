Geen gefoefel meer: Premier League volgt UEFA met nieuwe financiële regels

Geen gefoefel meer: Premier League volgt UEFA met nieuwe financiële regels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Premier League heeft vrijdag ingestemd met nieuwe financiële regelgeving, die vanaf komend seizoen wordt ingevoerd. De maatregelen lijken sterk op de Financial Fair Play-regels die UEFA hanteert voor Europese toernooien.

Clubs die deelnemen aan een Europees toernooi mogen maximaal zeventig procent van hun omzet besteden aan salarissen en transfersommen voor spelers en trainers. Bij overtreding riskeren ze boetes of, in extreme gevallen, uitsluiting. De regel wordt vanaf seizoen 2026/27 volledig van kracht, maar draaide de afgelopen twee jaar al op de achtergrond.

Daarnaast geldt een bredere regel voor alle Premier League-clubs: maximaal 85 procent van de inkomsten mag besteed worden aan salarissen, transfers en agent fees, met een afwijking van dertig procent over een periode van drie jaar. Dit vervangt de huidige PSR-regel, waarbij clubs over drie seizoenen niet meer dan 105 miljoen pond verlies mochten maken.

Strenger toezicht op de financiën van de PL-clubs

De Premier League gaat ook strenger toezicht houden op de begrotingen. Clubs moeten voldoende middelen hebben om zowel bekende als onverwachte uitgaven te dekken. Daarnaast wordt de financiële huishouding op lange termijn getoetst via werkkapitaal, liquiditeit en eigen vermogen.

Een voorstel voor een salarisplafond, waarbij clubs maximaal 500 procent van tv- en prijzengelden aan salarissen en transfers mochten besteden, werd niet aangenomen. Spelers en zaakwaarnemers hadden met juridische stappen gedreigd, wat het plan blokkeerde.

De nieuwe regels moeten zorgen voor meer financiële stabiliteit en transparantie in de Premier League, terwijl clubs ook in Europees verband verantwoord blijven opereren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Liverpool FC
Manchester United

Meer nieuws

🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City

🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City

23:00
Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

22:44
Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen

Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen

22:00
"Zware jongens gaan op café" - Verplaatst probleem zich door maatregelen politie en burgemeesters?

"Zware jongens gaan op café" - Verplaatst probleem zich door maatregelen politie en burgemeesters?

21:40
Het rommelt bij Belgische profclub: "Polemiek hoort niet thuis in een club"

Het rommelt bij Belgische profclub: "Polemiek hoort niet thuis in een club"

21:30
Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

21:20
1
Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)

Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)

21:00
1
Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

20:20
Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

20:00
Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

19:40
2
Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

19:20
4
Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

19:00
Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

18:40
Dan toch geen zege voor Standard? Antwerp komt met wel héél creatieve oplossing voor conflict

Dan toch geen zege voor Standard? Antwerp komt met wel héél creatieve oplossing voor conflict

18:20
5
OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

18:13
5
Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

17:56
3
Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

17:20
2
'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

17:40
Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

17:00
Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

16:30
Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

16:00
Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

15:30
3
🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden De derde helft

🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden

15:00
Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

14:20
20
Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

14:40
1
🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

14:00
'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

13:30
1
Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

13:15
1
Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

13:00
3
Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

12:40
9
📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

12:20
1
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
2
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

11:00
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 12
Burnley Burnley 22/11 Chelsea Chelsea
Brighton Brighton 22/11 Brentford Brentford
Liverpool FC Liverpool FC 22/11 Nottingham Forest Nottingham Forest
Bournemouth Bournemouth 22/11 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 22/11 Crystal Palace Crystal Palace
Fulham Fulham 22/11 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 22/11 Manchester City Manchester City
Leeds United Leeds United 23/11 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 23/11 Tottenham Tottenham
Manchester United Manchester United 24/11 Everton Everton

Nieuwste reacties

Meester Michel Meester Michel over Standard - Zulte Waregem: 0-0 Meut Meut over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Boktor Boktor over Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg" Don Doumbia Don Doumbia over Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel" Andreas2962 Andreas2962 over Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had) Stefaan_82 Stefaan_82 over Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan malinezer malinezer over Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved