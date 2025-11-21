Geen gefoefel meer: Premier League volgt UEFA met nieuwe financiële regels

De Premier League heeft vrijdag ingestemd met nieuwe financiële regelgeving, die vanaf komend seizoen wordt ingevoerd. De maatregelen lijken sterk op de Financial Fair Play-regels die UEFA hanteert voor Europese toernooien.

Clubs die deelnemen aan een Europees toernooi mogen maximaal zeventig procent van hun omzet besteden aan salarissen en transfersommen voor spelers en trainers. Bij overtreding riskeren ze boetes of, in extreme gevallen, uitsluiting. De regel wordt vanaf seizoen 2026/27 volledig van kracht, maar draaide de afgelopen twee jaar al op de achtergrond.

Daarnaast geldt een bredere regel voor alle Premier League-clubs: maximaal 85 procent van de inkomsten mag besteed worden aan salarissen, transfers en agent fees, met een afwijking van dertig procent over een periode van drie jaar. Dit vervangt de huidige PSR-regel, waarbij clubs over drie seizoenen niet meer dan 105 miljoen pond verlies mochten maken.

Strenger toezicht op de financiën van de PL-clubs

De Premier League gaat ook strenger toezicht houden op de begrotingen. Clubs moeten voldoende middelen hebben om zowel bekende als onverwachte uitgaven te dekken. Daarnaast wordt de financiële huishouding op lange termijn getoetst via werkkapitaal, liquiditeit en eigen vermogen.

Een voorstel voor een salarisplafond, waarbij clubs maximaal 500 procent van tv- en prijzengelden aan salarissen en transfers mochten besteden, werd niet aangenomen. Spelers en zaakwaarnemers hadden met juridische stappen gedreigd, wat het plan blokkeerde.

De nieuwe regels moeten zorgen voor meer financiële stabiliteit en transparantie in de Premier League, terwijl clubs ook in Europees verband verantwoord blijven opereren.