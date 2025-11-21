Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"
Foto: © photonews
De Rode Duivels hebben zich deze week weten te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En dus waren ook de kenners natuurlijk tevreden dat het gelukt is voor de Belgen, al was het niet altijd even goed qua voetbal.

Na het gelijkspel tegen Kazachstan was er de nodige kritiek, maar tegen Liechtenstein liep het niet meer verkeerd en werd zelfs heel wat indruk gemaakt met een 7-0 overwinning tot gevolg.

Peter Vandenbempt schuift Alexis Saelemaekers naar voren

En dus mogen de Belgen voor de zevende keer op rij naar een groot toernooi. Peter Vandenbempt strooide dan ook met de nodige bloemetjes richting diverse spelers van de Belgen.

Dat hij veel lof had voor Hans Vanaken was al meteen duidelijk, maar de man van de radio schoof ook nog een andere - verrassendere - naam naar voren van een speler die indruk heeft gemaakt op hem.

De onvoorspelbaarheid van de Rode Duivel

"Ik breng graag nog eens Alexis Saelemaekers naar voren. Ik heb het al vaker gedaan, het is echt een speler naar mijn hart. Je kan hem inbrengen of van bij de start brengen", klinkt het in Vandenbempt.

"En hij doet altijd iets onvoorspelbaars, waarvan de tegenstander denkt van 'Wat moeten we hier mee?' en dat was tegen Liechtenstein niet anders", is Vandenbempt vol lof voor de polyvalente speler van België. 

