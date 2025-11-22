Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

Vincent Kompany en Bayern München zijn aan een uitstekend seizoen bezig. Der Rekordmeister staat onbedreigd aan de leiding in de Bundesliga en zette die status zaterdag nog maar eens in de verf.

Bayern ontving op speeldag 11 middenmotor Freiburg, op papier geen al te moeilijke opdracht voor Kompany en co. Toch draaide dat in het begin van de wedstrijd toch even anders uit.

Freiburg liep immers al snel uit tot 0-2, waarbij het telkens scoorde op een hoekschop. Suzuki prikte na goed tien minuten de 0-1 tegen de netten. Manzambi verdubbelde die voorsprong vijf minuten later. Werk aan de winkel dus voor Bayern, dat niet lang talmde om in actie te schieten.

Bayern peuzelt Freiburg op na de pauze

Het jonge toptalent Lennart Karl scoorde vijf minuten later al meteen de aansluitingstreffer. De assist van Olise getuigde van grote klasse. In de extra tijd van de eerste helft was het dan weer de Fransman zelf die aan het kanon stond: 2-2. De scheve situatie nog voor de rust rechtgezet.

Maar Bayern wilde meer, veel meer. Upamecano scoorde na de koffiepauze al snel de 3-2 op hoekschop. Der Rekordmeister duwde daarna onverbiddelijk door. Kane - wie anders - zorgde voor de 4-2 en Jackson voor de 5-2.

In de laatste tien minuten bekroonde Olise zijn uitstekende wedstrijd met de 6-2. Dat werd ook de eindstand. Bayern blijft zo ruim op kop in Duitsland, met acht punten voorsprong op eerste achtervolger Bayer Leverkusen.