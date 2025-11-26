Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

Philippe Clement wacht nog steeds op zijn eerste overwinning bij Norwich. Na de zware 4-1-nederlaag van zaterdag volgde dinsdag opnieuw een teleurstelling: tegen laagvlieger Oxford United liet zijn ploeg in de slotfase de zege glippen.

Philippe Clement heeft nog niet veel plezier beleefd bij Norwich City, waar hij onlangs tekende. Afgelopen zaterdag verloor de club zijn eerste wedstrijd onder de Belgische coach met 4-1 van Birmingham. Dinsdag volgde een nieuwe opdoffer.

Clement trad met zijn troepen voor het eerst thuis aan, tegen Oxford United, dat op de 21e plaats staat. Een belangrijke match dus met oog op het behoud, aangezien alleen Sheffield Wednesday slechter doet dan Norwich met... -4 punten. Norwich telt 10 eenheden in het klassement en staat 23e.

Jovon Makama zette de ploeg van Clement na een klein halfuur spelen op voorsprong. Lange tijd leek de club uit het graafschap Norfolk op een zege af te stevenen, maar in extremis maakte Filip Krastev gelijk. 1-1-eindstand en een nieuwe domper voor Clement, de tweede op vier dagen tijd.

Philippe Clement kondigt aan dat hij tijd nodig heeft

"In vergelijking met zaterdag was dit al een flinke stap vooruit", zei de Belgische trainer op zijn persconferentie. "De organisatie stond beter, we creëerden meer kansen en de supporters zagen een ploeg die de zege verdiende. Er blijft nog genoeg om aan te werken, maar ik denk dat iedereen een week geleden meteen had getekend voor zo’n prestatie, los van het resultaat."

"We kregen mogelijkheden genoeg, alleen viel dat tweede doelpunt maar niet. Bovendien missen we nog spelers door blessures en zijn anderen nog niet op het niveau dat ik voor ogen heb. Het zal dus tijd nodig hebben, zeker meer dan een week, maar ik voel me hier nu al erg goed", besluit Clement.