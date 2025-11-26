Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Philippe Clement wacht nog steeds op zijn eerste overwinning bij Norwich. Na de zware 4-1-nederlaag van zaterdag volgde dinsdag opnieuw een teleurstelling: tegen laagvlieger Oxford United liet zijn ploeg in de slotfase de zege glippen.

Philippe Clement heeft nog niet veel plezier beleefd bij Norwich City, waar hij onlangs tekende. Afgelopen zaterdag verloor de club zijn eerste wedstrijd onder de Belgische coach met 4-1 van Birmingham. Dinsdag volgde een nieuwe opdoffer.

Clement trad met zijn troepen voor het eerst thuis aan, tegen Oxford United, dat op de 21e plaats staat. Een belangrijke match dus met oog op het behoud, aangezien alleen Sheffield Wednesday slechter doet dan Norwich met... -4 punten. Norwich telt 10 eenheden in het klassement en staat 23e.

Jovon Makama zette de ploeg van Clement na een klein halfuur spelen op voorsprong. Lange tijd leek de club uit het graafschap Norfolk op een zege af te stevenen, maar in extremis maakte Filip Krastev gelijk. 1-1-eindstand en een nieuwe domper voor Clement, de tweede op vier dagen tijd. 

Philippe Clement kondigt aan dat hij tijd nodig heeft

"In vergelijking met zaterdag was dit al een flinke stap vooruit", zei de Belgische trainer op zijn persconferentie. "De organisatie stond beter, we creëerden meer kansen en de supporters zagen een ploeg die de zege verdiende. Er blijft nog genoeg om aan te werken, maar ik denk dat iedereen een week geleden meteen had getekend voor zo’n prestatie, los van het resultaat."

"We kregen mogelijkheden genoeg, alleen viel dat tweede doelpunt maar niet. Bovendien missen we nog spelers door blessures en zijn anderen nog niet op het niveau dat ik voor ogen heb. Het zal dus tijd nodig hebben, zeker meer dan een week, maar ik voel me hier nu al erg goed", besluit Clement.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Norwich City
Oxford Utd
Philippe Clement

Meer nieuws

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

14:50
Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

14:40
'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

14:20
3
Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

14:00
Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

13:30
2
Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

13:15
Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

13:00
Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

12:20
Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

12:00
3
Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

11:20
1
Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

11:00
Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

10:30
7
Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

10:00
2
Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

09:30
1
Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

09:00
2
Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

08:40
11
Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

08:20
1
Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

08:00
🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

07:40
2
Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

07:20
"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

07:00
4
'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

06:30
"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven? Analyse

"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven?

06:00
2
DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

22:15
21
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

22:30
Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

23:00
1
Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

22:45
'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

22:30
2
"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

22:00
4
Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

21:40
Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

21:00
2
📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

21:20
Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

20:40
Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

20:40
Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon Analyse

Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon

20:10
3
Ronaldo krijgt uitsluitsel over schorsing na elleboogstoot tegen Ierland

Ronaldo krijgt uitsluitsel over schorsing na elleboogstoot tegen Ierland

20:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 17
Stoke City Stoke City 3-0 Charlton Athletic Charlton Athletic
Swansea Swansea 1-2 Derby County Derby County
Middlesbrough Middlesbrough 2-4 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 0-2 Ipswich Town Ipswich Town
Watford Watford 1-1 Preston North End Preston North End
Norwich City Norwich City 1-1 Oxford Utd Oxford Utd
Southampton Southampton 3-0 Leicester City Leicester City
Millwall Millwall 20:45 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sheffield United Sheffield United 20:45 Portsmouth Portsmouth
Blackburn Blackburn 20:45 QPR QPR
Wrexham Wrexham 20:45 Bristol City Bristol City
West Bromwich West Bromwich 21:00 Birmingham City Birmingham City

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten FCB vo altijd FCB vo altijd over BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League Nelvafrel Nelvafrel over Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid Bemmer Bemmer over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' JaKu JaKu over Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen" cartman_96 cartman_96 over Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten" Dirk1897 Dirk1897 over Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller cartman_96 cartman_96 over "Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League Bruno BDB Bruno BDB over Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved