'Genk laat zijn oog vallen op nieuwe aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

KRC Genk onderzoekt de mogelijkheid om in de wintermercato een nieuwe aanvaller aan te trekken. De naam van de Roemeense spits Louis Munteanu wordt daarbij nadrukkelijk genoemd.

Profiel van de speler

Louis Munteanu is 23 jaar en speelt sinds juli 2024 bij CFR Cluj. Hij tekende daar een contract dat loopt tot 2028. De aanvaller maakte vorig seizoen indruk in de Roemeense competitie door 23 doelpunten te scoren, waarmee hij topschutter werd.

Dit seizoen verloopt minder productief: in zeventien wedstrijden kwam hij slechts tweemaal tot scoren. De speler is ook actief voor de nationale ploeg van Roemenië. Tot op heden verzamelde hij vier caps en scoorde hij twee keer.

Financiële voorwaarden

Volgens Jeunes Footeux vraagt CFR Cluj een transfersom van acht miljoen euro. Dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan de huidige marktwaarde van Munteanu, die door Transfermarkt wordt geschat op vijf miljoen euro. Voor Genk zou een dergelijke investering dus een stevige financiële inspanning betekenen.

Genk is niet de enige club die interesse toont. Ook FC Nantes en Dinamo Zagreb volgen de situatie van nabij. Daarnaast wordt DC United uit de Verenigde Staten genoemd als mogelijke gegadigde. Het is dus duidelijk dat meerdere clubs de Roemeense spits in het vizier hebben.

Strategische keuze voor Genk

De Limburgse club zoekt naar versterking in de aanvalslinie en ziet in Munteanu een optie om de doelpuntenproductie te verhogen. Het feit dat hij vorig seizoen uitblonk, maakt hem aantrekkelijk, ondanks zijn mindere start dit jaar. De vraagprijs van acht miljoen euro kan echter een bepalende factor worden in de onderhandelingen.