Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"
Foto: © photonews
SC Cambuur zit in financiële moeilijkheden. De Nederlandse tweedeklasser staat een slordige 44 miljoen euro in het rood. Al weigert de directie te panikeren.

Voetbal International komt met het nieuws op de proppen. SC Cambuur kijkt tegen 34 miljoen euro aan langlopende schulden aan. Daarnaast zijn er zo'n tien miljoen euro aan schulden die op korte termijn moeten worden afgelost.

De Nederlandse voetbalbond trok al aan de alarmbel. "We hebben de KNVB moeten aantonen dat we het seizoen kunnen uitspelen", klinkt het bij Ard de Graaf. "En dat kunnen we."

We hebben de KNVB moeten aantonen dat we het seizoen kunnen uitspelen. En dat kunnen we

Ard de Graaf

"Er moet nu al veel mislopen vooraleer we een puntenaftrek zullen krijgen", aldus de algemeen directeur van de huidige nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie. "Dat proberen we uiteraard te voorkomen en ik ga ervan uit dat het zal lukken."

Cambuur weet dan ook héél goed waar de financiële problemen vandaan komen. "De bouw van het nieuwe stadion heeft ervoor gezorgd dat we overgefinancierd zijn. We moesten meer geld aantrekken dan voorzien door de prijzen van de bouwtarieven."

Gloednieuw stadion heeft er financieel ingehakt

"Op een bepaald moment moesten we kiezen tussen volledige afbouw van het nieuwe stadion of een minimale en speelklare versie", gaat de Graaf verder. "We hebben voor het eerste gekozen. Anders hadden we de boel de komende tien jaar moeten afbouwen."

"Ik wil de problematiek niet minimaliseren", besluit de algemeen directeur van de club uit Leeuwarden. "We weten dat we de situatie moeten oplossen. Maar nogmaals: ik ga ervan uit dat het ons zal lukken."
 

Cambuur

