Imke Courtois spreekt over het WK: "Zekere hypocrisie"

Het WK komt steeds dichterbij. En dus is het stilaan alle hens aan dek voor heel wat landen in de voorbereiding op dat WK. Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen maar de blessureproblematiek en dergelijke meer.

Imke Courtois ziet in haar column in De Zondag dat het in de wereld toch weer niet helemaal loopt zoals je op voorhand zou hopen of willen. En dus is de vraag in hoeverre de sport opnieuw zijn impact zal hebben op het WK in de VS, Mexico en Canada.

Moet het WK 2026 geboycot worden?

Er is bijzonder veel gaande volgens haar in en rond de Verenigde Staten, waar het WK naartoe gaat komende zomer. Onder Donald Trump is het wereldbeeld sowieso aardig veranderd aldus de gewezen Red Flame.

"Het is opmerkelijk wat er allemaal gaande is", meent Courtois. "Van een variabele en peperdure ticketverkoop, tot een Mexicaanse drugsoorlog en een destabiliserende oorlog in Iran. En wie protest verwacht, kan maar beter niet in aanvaring komen met ICE."

De hypocrisie op en rond het voetbal

Dat politiek en sport al langer dan vandaag in elkaar verweven zijn? Dat weet iedereen. En bij elk WK duiken er wel zaken op - dat was bij het WK in Qatar niet anders en dat zal ook richting Saoedi-Arabië bijvoorbeeld het geval zijn.



"Er zijn mensen die vinden dat landen het WK moeten boycotten en er zijn er die zeggen dat het enkel over voetbal moet gaan. Er is een soort galante tussenoplossing: benoemen wat foutloopt in aanloop en zodra de bal rolt is het opnieuw gewoon voetbal. Tegelijk voel ik er een zekere hypocrisie in."