Arnar Vidarsson stellig: "Iemand als Marc Overmars zou er nooit aangesteld worden"

In 2021 was er een groot schandaal in IJsland, waarbij de hele top van de IJslandse voetbalbond uiteindelijk ontslag nam nadat bleek dat ze medeweten hadden van het afkopen van een aanrandingszaak.

In 2017 zou Kolbeinn Sigthorsson in een nachtclub een vrouw hebben aangerand. Die zaak ging in 2021 aan het rollen, toen bleek dat de IJslandse bondstop de hele boel in de doofpot wilde helpen steken. De zaak kwam aan het licht en de speler werd geschorst.

“Het was een beetje strategie ook van de persverantwoordelijke om het wat op mij te nemen in de zin van dat als ik echt tegen de spelers zou spreken, het hele team zou ontploffen en dan heb je geen nationale ploeg meer”, aldus Arnar Vidarsson in MidMid.

IJsland is een heel vooruitstrevend land

“Niets zeggen is het eigenlijk goedkeuren, dus je moest daar ergens tussen gaan. Uiteraard ben ik tegen geweld, maar er moeten regels komen en het is een beetje afwachten. Ik ben maar een trainer, maar dan krijg je het natuurlijk wel op jezelf.”

“IJsland is qua gelijkheid heel vooruitstrevend en altijd heel sterk. We hadden de eerste vrouwelijke president dertig jaar geleden. Als er dan zoiets voorvalt in een land als IJsland, dan krijg je een #MeToo-beweging van ongeziene grootte.”

Arnar Vidarsson spreekt over wat Marc Overmars zou overkomen in IJsland

“Het zou onmogelijk zijn voor Marc Overmars bijvoorbeeld om bij het Antwerp van IJsland aangesteld te raken. Echt onmogelijk, dat kan je vergeten. Dat ging nooit gebeurd zijn, die strekking is wat dat betreft zo sterk.”





“Voor een interland was er een protestactie tegen mij als bondscoach. De politie heeft toen een zone afgezet rond het stadion waar ze tegen mij konden protesteren toen de bus toekwam. Omdat ik niet uitgesproken genoeg was in mijn communicatie.”