Red Flames maken indruk, Tessa Wullaert rondt mythische kaap

In de B-League van de Nations League hebben de Belgian Red Flames de komende maanden geen enkele andere keuze dan gewoon 18 op 18 pakken tegen Schotland, Israël en Luxemburg. De start is alvast goed.

De Belgian Red Flames speelden deze week twee keer tegen Israël. Dat deden ze voor de gelegenheid in Boedapest. De Belgen deden het goed, want nadat het eerste duel al met 3-0 werd gewonnen sloten ze ook het tweede positief af.

Belgian Red Flames maken indruk tegen Israël

Met een 5-0 overwinning hebben de Flames een goede zaak gedaan. Ook Schotland heeft 6 op 6 na twee ruime zeges tegen Luxemburg. Tessa Wullaert was andermaal de grote heldin voor ons land en rondde ondertussen een historische kaap.

Met een hattrick tegen Israël is ze ondertussen uitgekomen op liefst 101 doelpunten. Daarmee is ze de eerste Belg - man of vrouw - die meer dan 100 doelpunten wist te maken voor ons land. Een zeer stevige mijlpaal.

100 goals nét voor Internationale Vrouwendag

Zondag 8 maart is Internationale Vrouwendag en dus is het heel mooi dat er net nu een vrouw een historische mijlpaal wist te ronden. Zelf was Wullaert daar dan ook heel erg tevreden mee, zoals ze liet weten.



"Er zijn sommige meisjes die in andere landen honderd goals hebben en die dan de foto verkeerd doen. Ik wilde toch dat moment grijpen en het juist doen. Ik denk dat het besef pas na de carrière zal komen", aldus Wullaert in een reactie bij Sporza.