Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League
Gisteren kwam hij nog in actie met de Belgische beloften. Het seizoen van Matteo Dams bij Al-Ahli Saudi FC oogt op papier behoorlijk gevuld. De Belgische linksachter zit al aan 18 wedstrijden, maar dat cijfer vraagt nuance. In de competitie kwam hij namelijk slechts vier keer in actie.

Zijn speelminuten verzamelde Dams vooral in de AFC Champions League Elite en de King’s Cup. In die competities stond hij vaak in de basis, waardoor hij toch met enige regelmaat aan spelen toekomt.

Dat contrast heeft alles te maken met de regelgeving in Saudi-Arabië. Clubs mogen maar een beperkt aantal buitenlandse spelers opstellen in de competitie, waardoor coach Matthias Jaisle keuzes moet maken die consequent in het nadeel van Dams uitvallen.

De concurrentie is bovendien stevig bij een topclub als Al-Ahli, waar internationals zoals Riyad Mahrez en Ivan Toney rondlopen. In dat gezelschap is het voor de jonge Belg moeilijk om een vaste plaats af te dwingen gezien de quota.

Toch profiteert Dams van een uitzonderingsregel. Door zijn jonge leeftijd kan hij buiten de strikte limieten alsnog minuten maken in andere competities, wat verklaart waarom hij daar wél kansen krijgt. Aangezien Al-Ahli in de Aziatische CL de achtste finales bereikte, zal hij daar ook nog minuten opdoen, maar in de competitie ziet het er minder goed uit.

Loon van 250.000 euro per maand

Zijn avontuur begon nochtans veelbelovend na zijn transfer van PSV Eindhoven in januari 2025. Dams brak door in Nederland en leek ook in Saudi-Arabië snel zijn draai te vinden.

Hij kende zelfs sportief succes met winst in de vorige editie van de Aziatische Champions League tegen Kawasaki Frontale en een zege in de Saudische Supercup. Het leek het begin van een sterk parcours.

Financieel zit Dams bovendien bijzonder comfortabel. Volgens onofficiële berichten ging hij van een bescheiden loon bij PSV naar ongeveer 250.000 euro bruto per maand. Zelf gaf hij toe dat het om “belachelijk hoge cijfers” gaat, wat zijn situatie typeert als een echte gouden kooi.

Die financiële zekerheid maakt een vertrek minder evident. Hoewel er interesse was van onder meer Panathinaikos FC, bleef een transfer uit. Dams kiest er voorlopig voor om te vechten voor zijn plaats, al lijkt zijn rol in de competitie door de omstandigheden beperkt.

