Opvallend gerucht doet de ronde: zien we Lukaku straks weer naast Tedesco?

Een vertrek volgende zomer lijkt steeds waarschijnlijker voor Romelu Lukaku, nu zijn relatie met Napoli onder druk staat. In Turkije wordt het gerucht almaar hardnekkiger: Fenerbahçe, de club van Domenico Tedesco, zou van de situatie willen profiteren.

Romelu Lukaku heeft zich in een erg lastige positie gemanoeuvreerd bij Napoli, zijn werkgever: door niet binnen de door de club opgelegde termijn terug te keren, riskeert de Rode Duivel, die er de voorkeur aan gaf in België te blijven om daar verder te revalideren, sancties.

Die sancties zullen zeker een boete omvatten, maar kunnen ook gepaard gaan met een verwijdering uit de selectie. Antonio Conte heeft een sterke band met Lukaku, maar heeft in dit dossier niet de hand: Aurelio De Laurentiis, de eigenzinnige voorzitter van Napoli, kan zich onverbiddelijk tonen.

Recent klonk er nog hoopgevend nieuws uit Italië, dat de club Lukaku de hand wilde reiken en de misverstanden van de voorbije weken wou uitklaren. Maar het vertrouwen lijkt toch beschadigd: een vertrek komende zomer lijkt waarschijnlijk.

Domenico Tedesco en Romelu Lukaku herenigd?

En in dat geval: waar zou Romelu Lukaku kunnen tekenen? De supporters van RSC Anderlecht hopen ongetwijfeld dat het antwoord Brussel is. Maar Lukaku heeft nog een jaar contract bij Napoli, dat hem geen cadeaus zal doen en hem niet voor een prikje zal laten gaan – Anderlecht zal hem dus niet kunnen betalen.

Saoedi-Arabië of de MLS zijn plausibele opties die Romelu in het verleden al lonkten. Maar een andere club komt naar voren: volgens La Gazzetta dello Sport en, vooral, volgens verschillende Turkse media heeft Fenerbahçe geïnformeerd bij de entourage van de speler.



Ook afgelopen winter werd de club uit Istanboel genoemd als mogelijke bestemming, maar de fysieke toestand van de speler zou vragen hebben opgeroepen, onder meer bij... Domenico Tedesco.

De aanwezigheid van de ex-bondscoach bij Fenerbahçe is een interessant element: Tedesco was fan van Lukaku, maar geldt dat ook omgekeerd? De passage van de Duits-Italiaan in België viel samen met een periode waarin Romelu Lukaku zich even uit de selectie terugtrok, zonder dat dat te maken had met slechte relaties met de bondscoach. Wordt ongetwijfeld vervolgd...