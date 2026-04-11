Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

Het liefdesverhaal tussen Romelu Lukaku en Napoli lijkt gedoemd om ten einde te lopen. De spits dreigt door zijn club gesanctioneerd te worden, en een vertrek op het einde van het seizoen tekent zich steeds nadrukkelijker af.

Tijdens de interlandbreak heeft Romelu Lukaku het verkorven bij zijn club. De Belgische spits verliet de stage van de Rode Duivels door een terugval in zijn blessure, maar keerde niet terug naar Italië. In plaats daarvan werkte hij in Antwerpen verder aan zijn conditie bij Lieven Maesschalck.

Een beslissing die werd genomen zonder overleg met Napoli. De Italiaanse club eiste dan ook vrij logisch dat Lukaku, zoals afgesproken, zou terugkeren naar Italië en stelde zelfs een ultimatum… dat de Belg naast zich neerlegde. De leiding van de club was bijzonder duidelijk: deze houding zal gevolgen hebben. Een boete lijkt zeker, maar mogelijk volgt ook een tijdelijke uitsluiting uit de kern.

Laat Napoli Lukaku zomaar vertrekken?

We herinneren ons nog hoe Victor Osimhen ook botste met Napoli en uiteindelijk de Serie A verliet om zijn carrière in Turkije nieuw leven in te blazen. Een gelijkaardig scenario lijkt volgens sommigen ook voor Romelu Lukaku mogelijk. Dat beweert althans het Turkse dagblad Fanatik dit weekend. Naast Fenerbahçe, dat recent al genoemd werd, zou nu ook een tweede club uit Istanboel interesse tonen.

Nog opvallender: volgens het Turkse medium zou Napoli zijn aanvaller, die nog een contract voor één jaar heeft, zelfs gratis kunnen laten vertrekken. Dat zou uiteraard een enorme kans zijn voor geïnteresseerde Turkse clubs. Waarom de regerende landskampioen van Italië zo’n geste zou doen aan een speler die intern bestraft dreigt te worden? Mogelijk om het zware loon van Lukaku van de boeken te krijgen, zeker omdat een interessante transfersom moeilijk te realiseren lijkt door zijn aanhoudende fysieke problemen en zijn beperkte speelminuten dit seizoen.


Mocht Romelu Lukaku deze zomer echt transfervrij worden, dan weten we natuurlijk meteen wie zou beginnen dromen: de supporters van Anderlecht, die nog altijd hopen dat de ex-speler van Neerpede zijn belofte nakomt en voor het einde van zijn carrière terugkeert. Alleen lijkt dat scenario deze zomer nog weinig waarschijnlijk.

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

 Speeldag 32
AS Roma AS Roma 3-0 Pisa Pisa
Torino Torino 15:00 Hellas Verona Hellas Verona
Cagliari Cagliari 15:00 Cremonese Cremonese
AC Milan AC Milan 18:00 Udinese Udinese
Atalanta Atalanta 20:45 Juventus Juventus
Genoa Genoa 12/04 Sassuolo Sassuolo
Parma Parma 12/04 Napoli Napoli
Bologna Bologna 12/04 Lecce Lecce
Como Como 12/04 Inter Milaan Inter Milaan
Fiorentina Fiorentina 13/04 Lazio Lazio

