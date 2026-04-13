Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

Mika Godts maakte tijdens de interlandbreak van maart zijn opwachting bij de Rode Duivels. Hoewel hij er niet echt kon uitblinken, blijft hij kans maken op de WK-selectie.

Mika Godts (20) werd in maart voor het eerst door Rudi Garcia opgenomen voor het trainingskamp van de Rode Duivels in de VS. De aanvallende middenvelder van Ajax Amsterdam werd zo beloond voor zijn schitterende seizoen in Nederland, terwijl hij ook profiteerde van de blessure van Malick Fofana bij Lyon.

Sindsdien gaat hij op hetzelfde elan door, met een goal en een assist in de laatste twee wedstrijden. Afgelopen zaterdag maakte Godts zijn 15e goal van het seizoen tegen Heracles Almelo. Cijfers die hem tot een kandidaat voor een transfer komende zomer maken.

Gaat Mika Godts naar het WK?

"Er gaat deze zomer veel veranderen bij de club en we zullen zien welke rol de club voor mij in gedachten heeft," verklaarde Mika Godts na de wedstrijd aan de microfoon van ESPN. "Maar ik wil niet vertrekken, als dat de vraag is. Ik wil een trofee winnen met deze club."

Zijn marktwaarde kan nog verder stijgen als Godts het WK haalt. Tegen Mexico stond de winger in de basis, een bewijs dat Garcia hem aan het werk wilde zien. "Natuurlijk wil ik naar het WK," zegt hij, al weet hij dat er concurrentie is. "Er zijn alleen maar topspelers. Alleen al trainen met Kevin De Bruyne was geweldig, hij is nog altijd heel sterk."

Godts kon tegen Mexico geen blijvende indruk nalaten. Gezien de grootte van de groep die naar de VS trok en de afwezigen in maart, zijn de kansen van de Ajacied klein. "Ik kan alleen mijn best doen bij Ajax en dan zien we wel of dat genoeg is," besluit hij.