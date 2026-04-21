Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Yoram Zague, speler van AS Eupen en eigendom van Paris Saint-Germain, is in Denemarken veroordeeld tot een celstraf van 20 dagen. De 19-jarige verdediger kwam in opspraak door een zware snelheidsovertreding tijdens zijn periode bij FC Kopenhagen.

De feiten dateren van december 2025, toen Zague met zijn wagen werd geflitst aan 104 km/u in een zone waar slechts 50 km/u is toegelaten. De overtreding vond plaats op de Sjaellandsbroen-brug in Kopenhagen en wordt in Denemarken bijzonder zwaar opgenomen.

Volgens Deense media heeft de jonge Fransman zijn schuld bekend. De rechtbank legde hem niet alleen 20 dagen gevangenisstraf op, maar ook een rijverbod van drie jaar en een waarschuwing voor mogelijke uitzetting uit het land.

Yoram Zague moet 20 dagen effectief naar de gevangenis

Zague was zelf aanwezig op de zitting en zou niet in beroep gaan tegen de uitspraak. Dat betekent dat hij zich op termijn moet aanmelden om zijn straf uit te zitten, eventueel met een enkelband.

Opvallend genoeg stond de verdediger intussen sportief gewoon op het veld. Zo scoorde hij nog voor Eupen in de match tegen RFC Luik, al kon hij een nederlaag van de Panda’s niet vermijden en liep de club de promotie-eindronde mis.

De zaak zorgt voor extra ruis rond zijn seizoen, want Zague werd eerder al vroegtijdig teruggehaald uit Denemarken. Nu blijkt dat zijn disciplinaire probleem daar mogelijk mee aan de basis lag, nog voor zijn definitieve overstap naar Eupen.

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

