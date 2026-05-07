Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren
Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht
Romelu Lukaku lijkt zijn relatie met Napoli toch nog niet volledig opgeblazen te hebben. Na een goed gesprek met Antonio Conte is de toekomst van de Rode Duivel weer iets minder voorspelbaar geworden.

Romelu Lukaku zit in een bijzondere situatie bij Napoli dit seizoen. De Belgische spits herstelde langere tijd van een blessure en deed dat ook deels in België. Toen hij de trip met de nationale ploeg naar de Verenigde Staten besloot af te zeggen, wilde Napoli dat hij naar Italië terugkeerde om verder te revalideren.

Maar daar had Lukaku geen zin in: hij bleef thuis, tot grote woede van zijn club. Het verhaal tussen hem en Napoli leek voorbij te zijn, maar nu zou de aanvaller toch een goed gesprek hebben gehad met coach Antonio Conte.

Dat is uiteraard heel goed nieuws voor onze landgenoot, die nu nog speelminuten zal kunnen verzamelen voor het WK begint. Iedereen hoopt erop dat Lukaku in vorm zal zijn om België zo ver mogelijk te helpen op het tornooi.

Maar zijn toekomst blijft op deze manier heel onzeker. Enkele weken geleden leek het een uitgemaakte zaak dat Lukaku zou vertrekken bij Napoli, maar nu lijkt blijven ook nog een mogelijkheid te zijn. Niemand weet wat het wordt. De enige zekerheid is en blijft... een terugkeer naar Anderlecht. Zijn makelaar, Federico Pastorello, had het daar in een interview met DAZN nog over.

Makelaar van Romelu Lukaku ziet terugkeer naar Anderlecht voorlopig nog niet gebeuren

"Ik geloof 100% dat hij op een dag terugkeert", vertelde hij. "Maar of dat in de nabije toekomst zal zijn? Dat denk ik niet. Ik vind Romelu een geweldige spits, ook al was dit een moeilijk seizoen voor hem. Hij heeft nog zoveel energie. Ik ben 100% zeker dat het een geweldig WK wordt voor hem en dat we volgend seizoen Romelu weer op zijn topniveau zullen zien."

"Als het over het topniveau van Lukaku gaat, praten we over de beste clubs en competities ter wereld. Voorlopig zie ik hem nog niet terugkeren naar België", besluit Pastorello.

Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede Analyse

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Analyse

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

