Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku lijkt zijn relatie met Napoli toch nog niet volledig opgeblazen te hebben. Na een goed gesprek met Antonio Conte is de toekomst van de Rode Duivel weer iets minder voorspelbaar geworden.

Romelu Lukaku zit in een bijzondere situatie bij Napoli dit seizoen. De Belgische spits herstelde langere tijd van een blessure en deed dat ook deels in België. Toen hij de trip met de nationale ploeg naar de Verenigde Staten besloot af te zeggen, wilde Napoli dat hij naar Italië terugkeerde om verder te revalideren.

Maar daar had Lukaku geen zin in: hij bleef thuis, tot grote woede van zijn club. Het verhaal tussen hem en Napoli leek voorbij te zijn, maar nu zou de aanvaller toch een goed gesprek hebben gehad met coach Antonio Conte.

Dat is uiteraard heel goed nieuws voor onze landgenoot, die nu nog speelminuten zal kunnen verzamelen voor het WK begint. Iedereen hoopt erop dat Lukaku in vorm zal zijn om België zo ver mogelijk te helpen op het tornooi.

Maar zijn toekomst blijft op deze manier heel onzeker. Enkele weken geleden leek het een uitgemaakte zaak dat Lukaku zou vertrekken bij Napoli, maar nu lijkt blijven ook nog een mogelijkheid te zijn. Niemand weet wat het wordt. De enige zekerheid is en blijft... een terugkeer naar Anderlecht. Zijn makelaar, Federico Pastorello, had het daar in een interview met DAZN nog over.

"Ik geloof 100% dat hij op een dag terugkeert", vertelde hij. "Maar of dat in de nabije toekomst zal zijn? Dat denk ik niet. Ik vind Romelu een geweldige spits, ook al was dit een moeilijk seizoen voor hem. Hij heeft nog zoveel energie. Ik ben 100% zeker dat het een geweldig WK wordt voor hem en dat we volgend seizoen Romelu weer op zijn topniveau zullen zien."



"Als het over het topniveau van Lukaku gaat, praten we over de beste clubs en competities ter wereld. Voorlopig zie ik hem nog niet terugkeren naar België", besluit Pastorello.