Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft
Vincent Kompany zal hopen dat hij zich met een sterk seizoenseinde van Bayern tegen de kritiek kan verweren. Onder meer Oliver Kahn kaart aan hoeveel risico Kompany neemt, maar in de eerste match sinds de CL-uitschakeling hield Bayern toch maar mooi de nul.

Nadat PSG Bayern München uitschakelde in de halve finales van de Champions League, kwam Oliver Kahn aan het woord in Triple - the Hagedorn Football Talk bij Sky. Met maar liefst 429 matchen bij Bayern is de gewezen doelman wel een stem die kan tellen. De ex-international vond weinig spelers op hun beste niveau wanneer het erom ging.

Daarnaast is hij ook van mening dat Bayern te makkelijk doelpunten incasseert onder Kompany. "Bayern had voor die terugmatch tegen PSG al 13 goals geslikt in de laatste 4 matchen. Ja, ze keerden het nog om tegen Mainz en Heidenheim, maar het toont aan hoeveel risico Kompany in zijn systeem steekt", uit Kahn duidelijke kritiek.

Kahn streng voor Bayern en Kompany

Misschien maakte Bayern minder kans tegen PSG dan het vooraf dacht. "Ze hebben zichzelf in de maling genomen", is Kahn streng. Hij stond aanvankelijk sceptisch tegenover de komst van Kompany, maar raakte door de sterke prestaties van Bayern doorheen het seizoen overtuigd van de Belgische coach. Nu lijkt het weer de andere richting uit te gaan.

De kritiek over de vele tegendoelpunten komt niet alleen van de Duitse ex-international. Dat zal Kompany nog wel even moeten aanhoren, zeker door die 5-4 uit de heenmatch in Parijs. Het beste middel om zich hier tegen te verweren is het verzamelen van clean sheets. En kijk, Bayern hield al de nul in zijn eerste match na het treffen met PSG.

In de Bundesliga is Bayern München vandaag gaan winnen bij Wolfsburg met 0-1. Harry Kane miste in de eerste helft nog een strafschop, maar na de pauze maakte Olise het verschil met een knappe krul onderkant lat. Het houden van de nul zal Kompany deugd doen, al moet Bayern dit nog vaker doen, tegen sterkere tegenstanders.

📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

