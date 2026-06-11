Na Jérémy Doku zorgt nu ook Romelu Lukaku voor een schrikmoment tijdens training van Rode Duivels

De Rode Duivels bereiden zich momenteel in Seattle voor op hun openingswedstrijd. Jérémy Doku zorgde al even voor een nationale hartstilstand. Ook Romelu Lukaku heeft ondertussen voor zo'n schrikmoment gezorgd.

Jérémy Doku moest afgelopen dinsdag de eerste groepstraining van de Rode Duivels op Amerikaanse bodem staken. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand.

Doku kampte met ademhalingsproblemen en koos ervoor om geen risico's te nemen. Wellicht zat de lange vlucht er voor iets tussen. Ondertussen traint de sterkhouder op volle sterkte mee.

Nieuw collectief schrikmoment

Ook vandaag was er even een collectief schrikmoment. Tijdens de oefensessie greep Romelu Lukaku (even) naar de enkel. Het Nieuwsblad weet ondertussen dat om vals alarm gaat en dat Lukaku géén blessure heeft opgelopen.

We kunnen met z'n allen opnieuw ademen. Big Rom lag de voorbije maanden quasi constant in de lappenmand en zette alles op alles om klaar te zijn voor het WK. Een nieuwe blessure zou dan ook een enorme domper zijn.

Enkel Belgische groepswinst is voldoende

België haspelt komende maandag de eerste wedstrijd in de groepsfase af tegen Egypte. Vervolgens volgen nog wedstrijden tegen Iran en Nieuw-Zeeland. Moeten we er een tekening bij maken dat enkel groepswinst voldoende is?



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In dat opzicht is het héél belangrijk dat Doku en Lukaku fit blijven. Maar dat geldt evenzeer voor Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Al willen met hiermee uiteraard het belang van de andere Rode Duivels niét minimaliseren.