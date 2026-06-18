🎥 Rode Duivel kent ze maar al te goed: Schotse fans zuipen Boston letterlijk droog

De fans van de Rode Duivels maakten maandag ambiance in Seattle. De lokale inwoners keken hun ogen uit toen de mars van fans passeerde. Maar wat moeten die van Boston dan zeggen? Daar zijn de Schotse fans al dagen bezig om de stad te entertainen.

In Boston zien ze taferelen die ze nog nooit gezien hebben. De Schotten spelen morgen om middernacht Belgische tijd tegen Marokko.In Boston krijgen ze zo even een adempauze om de biervoorraden aan te vullen. Want de Schotten hebben de stad echt droog gedronken.

Raskin moet er om lachen

Nicolas Raskin, actief bij de Rangers tot nader order, moest eens lachen toen hij daarmee geconfronteerd werd op zijn persconferentie. "Ik weet hoe ze zijn. Heel enthousiast en ze gaan ook niet veranderen", zei hij met een glimlach. "Dit is hun toernooi. Ze waren er lang niet bij en ze gaan zich amuseren."

How funny is this? World Cup fans from Scotland drank the bars in Boston dry over the weekend! pic.twitter.com/q9WQVi78R8 — Vince Langman (@LangmanVince) June 17, 2026

De Schotse supporters hebben de voorbije dagen immers een ware stormloop veroorzaakt in Boston. De zogenaamde Tartan Army zakte massaal af naar de Verenigde Staten om Schotland voor het eerst in 28 jaar op een Wereldbeker te zien spelen.

Hun enthousiasme bleef niet beperkt tot de tribunes: in verschillende cafés en bars werd zoveel bier gedronken dat de voorraden volledig uitgeput raakten. Zelfs de bekende Sam Adams Boston Taproom moest een noodlevering laten aanrukken nadat supporters in vier dagen tijd vier keer meer Boston Lager hadden gedronken dan normaal tijdens een druk vakantie-weekend.





Alle horecazaken volledig uitverkocht

Ook andere horecazaken in de stad konden de Schotse dorst nauwelijks volgen. Uitbaters spraken van ongeziene taferelen en verklaarden dat populaire bieren volledig uitverkocht waren. Volgens verschillende cafébazen overtroffen de verkoopcijfers zelfs die van traditionele topdagen zoals St. Patrick's Day. De sfeer bleef daarbij bijzonder positief, met zingende en feestende Schotten die de stad dagenlang kleur gaven.

De feestvreugde kreeg nog een extra boost toen Schotland met 1-0 won van Haïti in zijn openingswedstrijd. Nadien trok de Tartan Army opnieuw massaal door Boston, terwijl duizenden supporters ook deelnamen aan een supportersmars richting Fenway Park voor een speciale "Scotland Day" tijdens een wedstrijd van de Boston Red Sox.

Naar schatting namen minstens 5.000 fans deel aan de optocht, al lijkt het werkelijke aantal nog een stuk hoger te hebben gelegen. Boston kleurde zo enkele dagen lang opvallend Schots.

