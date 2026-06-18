🎥 Rode Duivel kent ze maar al te goed: Schotse fans zuipen Boston letterlijk droog

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
🎥 Rode Duivel kent ze maar al te goed: Schotse fans zuipen Boston letterlijk droog
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De fans van de Rode Duivels maakten maandag ambiance in Seattle. De lokale inwoners keken hun ogen uit toen de mars van fans passeerde. Maar wat moeten die van Boston dan zeggen? Daar zijn de Schotse fans al dagen bezig om de stad te entertainen.

In Boston zien ze taferelen die ze nog nooit gezien hebben. De Schotten spelen morgen om middernacht Belgische tijd tegen Marokko.In Boston krijgen ze zo even een adempauze om de biervoorraden aan te vullen. Want de Schotten hebben de stad echt droog gedronken.

Raskin moet er om lachen

Nicolas Raskin, actief bij de Rangers tot nader order, moest eens lachen toen hij daarmee geconfronteerd werd op zijn persconferentie. "Ik weet hoe ze zijn. Heel enthousiast en ze gaan ook niet veranderen", zei hij met een glimlach. "Dit is hun toernooi. Ze waren er lang niet bij en ze gaan zich amuseren."

De Schotse supporters hebben de voorbije dagen immers een ware stormloop veroorzaakt in Boston. De zogenaamde Tartan Army zakte massaal af naar de Verenigde Staten om Schotland voor het eerst in 28 jaar op een Wereldbeker te zien spelen. 

Hun enthousiasme bleef niet beperkt tot de tribunes: in verschillende cafés en bars werd zoveel bier gedronken dat de voorraden volledig uitgeput raakten. Zelfs de bekende Sam Adams Boston Taproom moest een noodlevering laten aanrukken nadat supporters in vier dagen tijd vier keer meer Boston Lager hadden gedronken dan normaal tijdens een druk vakantie-weekend.

Alle horecazaken volledig uitverkocht

Ook andere horecazaken in de stad konden de Schotse dorst nauwelijks volgen. Uitbaters spraken van ongeziene taferelen en verklaarden dat populaire bieren volledig uitverkocht waren. Volgens verschillende cafébazen overtroffen de verkoopcijfers zelfs die van traditionele topdagen zoals St. Patrick's Day. De sfeer bleef daarbij bijzonder positief, met zingende en feestende Schotten die de stad dagenlang kleur gaven.

De feestvreugde kreeg nog een extra boost toen Schotland met 1-0 won van Haïti in zijn openingswedstrijd. Nadien trok de Tartan Army opnieuw massaal door Boston, terwijl duizenden supporters ook deelnamen aan een supportersmars richting Fenway Park voor een speciale "Scotland Day" tijdens een wedstrijd van de Boston Red Sox. 

Naar schatting namen minstens 5.000 fans deel aan de optocht, al lijkt het werkelijke aantal nog een stuk hoger te hebben gelegen. Boston kleurde zo enkele dagen lang opvallend Schots.
 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Schotland - Marokko live op Voetbalkrant.com vanaf 00:00 (20/06).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Marokko
België

Meer nieuws

WK-LIVE 18/6: Tsjechië en Zuid-Afrika pakken eerste punten, maar schieten er niets mee op

WK-LIVE 18/6: Tsjechië en Zuid-Afrika pakken eerste punten, maar schieten er niets mee op

19:58
1
De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

18:40
1
Een kamp op het allerhoogste niveau: 'Real Madrid én PSG houden miljoenengevecht voor... Karetsas'

Een kamp op het allerhoogste niveau: 'Real Madrid én PSG houden miljoenengevecht voor... Karetsas'

20:00
Supportersgids voor de Rode Duivels in Los Angeles: alle details en info voor België-Iran

Supportersgids voor de Rode Duivels in Los Angeles: alle details en info voor België-Iran

17:45
Dit is de laatste stand van zaken in de zoektocht naar een nieuwe coach van Anderlecht: drie afhakers, maar...

Dit is de laatste stand van zaken in de zoektocht naar een nieuwe coach van Anderlecht: drie afhakers, maar...

19:40
Deze scheidsrechter zal cruciaal duel van Rode Duivels tegen Iran fluiten

Deze scheidsrechter zal cruciaal duel van Rode Duivels tegen Iran fluiten

19:00
'Tottenham wil Arsenal én Manchester City aftroeven voor speler die méér dan honderd miljoen euro zal kosten'

'Tottenham wil Arsenal én Manchester City aftroeven voor speler die méér dan honderd miljoen euro zal kosten'

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Verkooijen - Delorge - Lazare Amani

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Verkooijen - Delorge - Lazare Amani

18:20
Roberto Martinez zorgt voor woede in Portugal na uitgelekt nieuws

Roberto Martinez zorgt voor woede in Portugal na uitgelekt nieuws

17:30
1
PSV ziet veelbelovende Belg vertrekken naar Duitsland

PSV ziet veelbelovende Belg vertrekken naar Duitsland

18:20
Opvallend: 'Mats Rits kan bij Beerschot een cirkel rond maken'

Opvallend: 'Mats Rits kan bij Beerschot een cirkel rond maken'

17:56
1
Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

16:00
'Domenico Tedesco wil JPL-speler naar Bologna halen'

'Domenico Tedesco wil JPL-speler naar Bologna halen'

17:00
2
Plots nieuws over Dirk Kuyt zorgt voor opschudding in Nederland: "Wij zijn verrast en verbaasd"

Plots nieuws over Dirk Kuyt zorgt voor opschudding in Nederland: "Wij zijn verrast en verbaasd"

16:30
Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

11:20
2
Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

10:40
4
Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

15:00
KRC Genk ziet toekomst in jonge revelatie en handelt snel

KRC Genk ziet toekomst in jonge revelatie en handelt snel

15:30
OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

14:51
2
Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

13:50
Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven

Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven

14:30
2
Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

12:00
9
Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA

Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA

12:51
10
Jupiler Pro League 2026-2027: download de kalender van jouw favoriete ploeg!

Jupiler Pro League 2026-2027: download de kalender van jouw favoriete ploeg!

13:30
Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL

Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL

13:22
11
‘KV Kortrijk stunt? Ex-publiekslieveling moet terugkeren’

‘KV Kortrijk stunt? Ex-publiekslieveling moet terugkeren’

12:30
Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren

Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren

11:40
17
🎥 EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!" Interview

🎥 EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!"

08:10
1
‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

11:00
📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

10:25
3
‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

10:00
4
Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

04:29
‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

09:30
3
Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

06:30
2
Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

09:00
5
Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

07:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 2
Tsjechië Tsjechië 1-1 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zwitserland Zwitserland 21:00 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Canada Canada 19/06 Qatar Qatar
Mexico Mexico 19/06 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 19/06 Australië Australië
Schotland Schotland 20/06 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 20/06 Haitï Haitï
Turkije Turkije 20/06 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 20/06 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 20/06 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 21/06 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 21/06 Japan Japan
Spanje Spanje 21/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 21/06 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 22/06 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 22/06 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 22/06 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 23/06 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
Portugal Portugal 23/06 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 24/06 DR Congo DR Congo

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 🎥 Rode Duivel kent ze maar al te goed: Schotse fans zuipen Boston letterlijk droog JaKu JaKu over Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren Andreas2962 Andreas2962 over Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA trivece trivece over 'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro' JaKu JaKu over Roberto Martinez zorgt voor woede in Portugal na uitgelekt nieuws den strep den strep over Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL Jolige Joep Jolige Joep over Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels Andreas2962 Andreas2962 over De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem De Groene Ridder. De Groene Ridder. over OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved