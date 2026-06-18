Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

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Cristiano Ronaldo blijft het uithangbord van Portugal, maar volgens Marc Degryse wordt hij stilaan een probleem voor bondscoach Roberto Martínez. De analist ziet opvallende gelijkenissen met de situatie van Eden Hazard op het WK in Qatar.

Volgens Marc Degryse wordt Cristiano Ronaldo stilaan een probleem voor Portugal. De analist zag een aanvaller die te afhankelijk is van zijn ploegmaats en te weinig invloed heeft op het spel. “Als de jongens rond hem Ronaldo niet in de ideale positie kunnen brengen, is hij nutteloos”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Degryse merkt op dat Ronaldo vooral wacht op kansen in de zestien en nog amper zelf het verschil maakt. Daardoor wordt Portugal voorspelbaar en komt de druk automatisch bij de andere aanvallers te liggen.

Het grote verschil met Messi

De vergelijking met Lionel Messi is volgens Degryse onvermijdelijk. Beide spelers domineerden twintig jaar lang het wereldvoetbal, maar hun rol is vandaag totaal verschillend.

Argentinië blijft vertrouwen op Messi om wedstrijden open te breken, terwijl Ronaldo afhankelijk is van de aanvoer. Degryse vat het scherp samen: “Argentinië is afhankelijk van Messi. Ronaldo is afhankelijk van Portugal en dat is raar als sterspeler.” Volgens de analist bepaalt Messi nog altijd het ritme van een wedstrijd, terwijl Ronaldo steeds minder spelbepalend wordt.

Martínez krijgt de kritiek te slikken

Niet alleen Ronaldo moet het ontgelden. Ook bondscoach Roberto Martínez krijgt stevige kritiek. Degryse begrijpt niet waarom spelers als Bernardo Silva en Vitinha plaats moeten maken, terwijl Ronaldo negentig minuten op het veld blijft staan.

Hij vindt dat Martínez te veel rekening houdt met de status van zijn vedette en daardoor moeilijke keuzes uit de weg gaat.

De pijnlijke vergelijking met Hazard

De opvallendste uitspraak van Degryse is misschien wel de vergelijking met Eden Hazard. Op het WK in Qatar bleef Hazard onder Martínez spelen, ondanks zijn fysieke problemen en beperkte vorm.

Degryse vreest dat de geschiedenis zich herhaalt. “We kennen Roberto Martínez, die zal doorgaan met Ronaldo tot hij erbij neervalt.” Volgens hem moet de bondscoach opletten dat zijn Portugese periode niet hetzelfde einde kent als zijn Belgische avontuur: vasthouden aan een grote naam, terwijl het sportieve rendement steeds kleiner wordt. Daarmee legt Degryse een gevoelige discussie bloot die Portugal de rest van het WK zal blijven achtervolgen.

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