Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

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Portugal is het WK begonnen met puntenverlies tegen DR Congo. Ook Cristiano Ronaldo kende een moeilijke avond, terwijl de Congolezen zich niet lieten imponeren door de grote naam aan de overkant.

Portugal hield een zure nasmaak over aan zijn openingswedstrijd op het WK. Tegen DR Congo, dat op zich al een kleine stunt had uitgehaald door zich voor het toernooi te plaatsen, kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Portugal morst meteen punten op het WK

João Neves opende de score al heel snel, maar nadien begon de motor wat te sputteren bij de Portugezen. Ze hadden meer balbezit, maar konden daar niet genoeg mee doen. Kort voor de rust maakte Wissa de gelijkmaker, wat ook het laatste doelpunt van de partij werd.

Niet het begin waar Portugal op hoopte, en al zeker Cristiano Ronaldo niet. De superster wil van zijn laatste WK nog iets moois maken, maar had veel moeite tegen de Congolezen. Ook bij de tegenstander beseften ze natuurlijk wie er aan de overkant stond. Toch liet Ngal’ayel Mukau (voormalige KV Mechelen-speler) na afloop verstaan dat Ronaldo niet anders werd aangepakt dan de rest.

Zelfs Ronaldo krijgt geen speciale behandeling van de Congolezen

"Om eerlijk te zijn hadden we geen speciaal plan tegen Ronaldo", gaf hij toe bij TNT Sports. "We weten dat hij niet meer helemaal dezelfde speler is als in zijn topjaren. Hij is wat ouder geworden, maar natuurlijk blijft hij een van de grootste voetballers aller tijden. Daar heb ik enorm veel respect voor."

Die nuchtere benadering typeerde eigenlijk de hele wedstrijd van DR Congo. De Congolezen lieten zich niet imponeren door de naam Ronaldo of door de status van Portugal, en dat leverde uiteindelijk ook iets op.

Groep K ligt meteen open

Daardoor ligt groep K meteen open: Portugal moet tegen Oezbekistan (23 juni) en Colombia (28 juni) al snel orde op zaken stellen, terwijl Congo met vertrouwen naar de rest van de groepsfase kan kijken.

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