Garantie op speelminuten of Europees voetbal? Deze drie clubs zijn nog in de running voor Nathan De Cat

De transfer van Nathan De Cat krijgt steeds meer vorm. Het is ondertussen (zo goed als) zeker dat de 17-jarige middenvelder het Lotto Park zal verlaten. Momenteel zijn er nog drie clubs in de running om hem binnen te halen.

De voorbije weken werd er wel nog gesproken tussen RSC Anderlecht en (de entourage van) Nathan De Cat. Al waren dat vooral informele gesprekken. Ondertussen heeft Antoine Sibierski er zich bij neergelegd dat het 17-jarige jeugdproduct zal vertrekken.

Anderlecht staat dan ook met de rug tegen de muur. Het contract van De Cat loopt medio 2027 af. Met andere woorden: een extra seizoen bij Anderlecht blijven zonder een contractverlenging is géén optie. Al is de algemene verwachting dat de transfersom rond dertig miljoen euro zal schommelen.

Interesse kwam uit alle Europese topcompetities

De voorbije weken informeerden een pak clubs uit Duitsland, Engeland én Frankrijk naar de voorwaarden van De Cat. Anderlecht was héél transparant over het prijskaartje. Ondertussen is duidelijk dat er nog twee clubs in de running zijn om de éénvoudig Rode Duivel binnen te halen.

VfB Stuttgart en Eintracht Frankfurt waren lange tijd in de running. Beide Duitse traditieclubs hebben echter de financiële mogelijkheid niet om dertig miljoen euro te spenderen aan één speler. En al zeker niet aan een speler die met het oog op de toekomst wordt gekocht. Bayern München drong de voorbije weken dan weer niet meer aan.

Welke club beschikt over de beste kaarten om Nathan De Cat binnen te halen?

Momenteel vechten Borussia Dortmund, TSG 1899 Hoffenheim en Paris FC om de handtekening van De Cat. Dat wordt eveneens bevestigd door de Franse én Duitse media. Onze landgenoot heeft zelf al gesproken met de clubs én bezocht de trainingsfaciliteiten in Parijs, Dortmund en Hoffenheim.





Al blijft het koffiedik kijken wie er momenteel over de beste kaarten beschikt om De Cat te overtuigen. Naar verluidt kreeg de middenvelder in Parijs speelgaranties. Op die manier kan onze jonge landgenoot zich verder ontwikkelen in één van de Europese topcompetities.

Garantie op speelminuten of Europees voetbal?

Dortmund en Hoffenheim hebben dan weer een andere troef in handen. Met Gelb und Schwarz en Die Kraichgauer kan De Cat volgend seizoen meteen proeven van Europees voetbal. En was Europees voetbal geen must voor de jongeling na een seizoen zonder in Brussel? Al willen we hier nu niét gezegd hebben dat één van beide Duitse clubs De Cat zo goed als binnen heeft…