Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

De Rode Duivels bereiden zich momenteel voor op de tweede groepswedstrijd van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het is voor iedereen héél duidelijk dat Thibaut Courtois de duidelijke nummer één is. Maar mag ook Senne Lammens dromen van speelminuten?

We brachten eerder al artikels over ons gesprek met Senne Lammens op het WK. De doelman van Manchester United staat héél duidelijk met de voeten op de grond. Al is het duidelijk dat zijn ambities eveneens ver reiken.

Op dit moment is het voor Lammens héél duidelijk. Thibaut Courtois is over De Grote Plas de nummer één bij de Rode Duivels. "We grappen er onderling soms over", liet de doelman van Manchester United voor de afreis optekenen. "Wanneer gaat hij eindelijk stoppen?"

Doublure van Thibaut Courtois en binnenkort de titularis van de Rode Duivels?

Wel, dat lijkt ondertussen duidelijk. Courtois liet zelf uitschijnen dat hij bezig is aan zijn laatste grote toernooi als Belgisch international. Lammens spreekt het zelf dan niet uit, maar voor Rudi Garcia is de voormalige doelman van Antwerp FC de eerste doublure van Courtois. "Het klopt dat de bondscoach me heeft gezegd dat ik klaar moet zijn. Maar dat geldt voor iedere speler in de selectie."

De voltallige Belgennatie verwacht dat we met de vingers in de neus naar de achtste finales zullen doorstoten. Het is een waterkans geworden, maar de kans bestaat mathematisch nog steeds dat we al zekerheid hebben voor de laatste groepswedstrijd. Droomt Lammens van speeminuten?

Komt er een Krul-scenario met Senne Lammens in de hoofdrol?

"Daar ben ik momenteel helemaal niet mee bezig", aldus Lammens. "Laat ons er eerst voor zorgen dat we de wedstrijden winnen én groepswinnaar worden. Dat is op dit moment het belangrijkste. Ik wil nog niet bezig zijn met bepaalde scenario's."



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Alhoewel, nog zo'n scenario: Lammens wordt gezien als een strafschopspecialist. Kan hij de Tim Krul van de Rode Duivels worden in pakweg een kwartfinale en ons op die manier een ronde verder helpen op het WK?

Strafschopspecialist... in België

"Het klopt dat ik het bij Antwerp heel goed heb gedaan bij strafschoppen", besluit Lammens. "Dit seizoen heb ik er dan weer geen enkele gestopt. Ze worden in de Premier League ook beter getrapt." (lacht)

"Ik ga heel eerlijk zijn", besluit Lammens. "Als ik op dat moment zou spelen zou ik het ook niet leuk vinden om gewisseld te worden op dat moment. Ik ga er niet van uit dat we bij de Rode Duivels een situatie zullen krijgen zoals destijds bij Nederland."